TuS Middels steht zusammen und will in Hage den Bock umstoßen

Über die aktuelle Situation zeigt sich der Middels-Coach entsprechend ernüchtert – „Wir sind natürlich sehr sehr unzufrieden mit der jetzigen Ligaphase. Das war so auch nicht zu erwarten, denn wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt", so Ryl. Auch bei der vergangenen 1:3-Heimniederlage gegen den Aufsteiger Süderneulander SV wurde schlichtweg zu wenig aus dem eigenen Ballbesitz gemacht, wie uns Tobias Ryl erklärt – „Gegen Süderneuland war das ein ähnliches Bild. Man sieht, dass wir aus 70 % Ballbesitz leider nicht das Spiel auf unsere Seite ziehen können. Wir führen zwar 1:0, sind auch bis dahin die spielbestimmende Mannschaft und schaffen es nicht die Führung über das Ziel zu bringen. Das ist halt alles sehr sehr frustrierend zurzeit."

Nun liegt der Fokus beim Coach aber ausschließlich auf dem wichtigen Spiel am Sonntag beim SV Hage, auch ein Test unter der Woche gegen die eigene zweite Mannschaft sollte dabei helfen. „Wir möchten in Hage den Bock nun umstoßen und dann auch alles das, was wir vorher auch ja irgendwo als Favoritenrolle und als eine starke Mannschaft der Liga widerspiegeln wollten, in Hage wieder umsetzen. Aber die Saison ist noch jung. Wir müssen jetzt erst mal Schritt für Schritt gehen und uns einfach wieder in Erfolgserlebnisse spielen, um dann auch Punkte zu holen.", erklärt Ryl.

Anpfiff ist dann am Sonntag in Hage um 15:00 Uhr.