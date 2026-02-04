TuS Metzingen sichert Rückkehrer, Youngster beim BSV Schwenningen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Beim BSV Schwenningen rückt mit Ledion Shabanaj ein weiteres Eigengewächs in die erste Mannschaft auf. Der 18-Jährige trägt seit seinem fünften Lebensjahr das Trikot des Vereins und hat sämtliche Jugendstationen durchlaufen. Nun folgt der Schritt in den Landesliga-Kader. Seine bevorzugte Position ist der Sturm. „Der Sprung in die Erste Mannschaft bedeutet mir sehr viel und es ist eine große Ehre“, sagt Shabanaj und bedankt sich bei Trainern und Verantwortlichen für das Vertrauen. Im Verein verbindet man mit seiner Beförderung die Hoffnung auf weitere Entwicklung und viele Tore im blau-weißen Trikot.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Gröningen/Satteldorf

Bei den Frauen der Spvgg Gröningen/Satteldorf setzt der Verein weiter auf den eigenen Nachwuchs. Für die Saison 2026/27 bleiben mit Lia Ehrmann, Chiara Wurzinger und Celine Schweizer drei junge Spielerinnen aus dem B-Juniorinnenbereich im Kader. Ehrmann sammelte bereits erste Einsätze im Damenbereich und konnte sich schnell integrieren. Wurzinger und Schweizer schnupperten ebenfalls schon Landesliga-Luft und bewiesen, dass sie auf diesem Niveau bestehen können. Im Verein gelten die drei als Perspektivspielerinnen mit großem Entwicklungspotenzial. Die Verantwortlichen sehen die Verlängerungen als klares Signal für die nachhaltige Talentförderung und freuen sich auf die nächsten Schritte der Youngster.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TuS Metzingen

Der TuS Metzingen holt Marco Wanes zurück in die erste Mannschaft. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der Landesliga vom TSV Heimerdingen und soll das Team in der Kreisliga A2 verstärken. Die Trainer Zizino Teixeira Rebelo und Carmine Salvaggio sprechen von einer wichtigen und hochwertigen Verstärkung.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++