TuS Metzingen II verliert klar, Mähringen, Wannweil, Wendelsheim top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
SV Auingen – TSV Wittlingen 1:1
In Auingen herrschte über weite Strecken eine Anspannung, während beide Mannschaften verbissen um jeden Meter Boden kämpften. Nachdem die Zuschauer eine Stunde lang auf den ersten Torerfolg warten mussten, versetzte David Baisch die Heimfans in der 60. Minute mit seinem Führungstreffer für Wittlingen in einen Schockzustand. Auingen mobilisierte in der Schlussphase jedoch alle verbliebenen Kräfte und rannte unermüdlich gegen die drohende Niederlage an, bis Marco Manz in der 78. Minute die Nerven behielt und einen Foulelfmeter zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich im Netz unterbrachte, was gleichzeitig den harten Endstand markierte.
TSV Holzelfingen – SV Bremelau 2:1
Dieses Duell in Holzelfingen entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi, der die Fans bis zur allerletzten Sekunde in Atem hielt. Der SV Bremelau schien nach dem Treffer von Fabiano Anziliero in der 31. Minute lange Zeit wie der sichere Auswärtssieger, da die Defensive der Gäste bis tief in die Schlussphase hinein jedem Angriff standhielt. Doch dann folgte die unglaubliche Show von Philipp Louis Kunkel, der die Partie innerhalb von nur vier Minuten komplett auf den Kopf stellte: Mit seinen Toren in der 81. und 85. Minute verwandelte er das Stadion in ein Tollhaus und sicherte den Hausherren drei Punkte, die nach diesem Spielverlauf kaum noch jemand für möglich gehalten hätte.
SV Würtingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 1:0
In Würtingen sahen die Zuschauer ein Spiel, das durch enorme taktische Disziplin und eine leidenschaftliche Defensivarbeit geprägt war. In einer Begegnung, in der Torchancen Mangelware blieben, entschied ein einziger lichter Moment über den Ausgang des gesamten Nachmittags. Luca Feucht wurde zum gefeierten Matchwinner, als er bereits in der 27. Minute das goldene Tor zum 1:0 erzielte. In der verbleibenden Stunde warfen die Gäste der SG Steinhilben/Trochtelfingen zwar alles nach vorne, bissen sich jedoch am aufopferungsvoll kämpfenden Abwehrbollwerk der Würtinger bis zum Schlusspfiff vergeblich die Zähne aus.
SV Lautertal 2017 – FC Engstingen 4:2
Vor 100 Zuschauern entfachte der SV Lautertal ein offensives Feuerwerk in einer Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Das Spiel startete mit einem Paukenschlag durch den Führungstreffer von Lauritz Vöhringer für Engstingen, was eine turbulente Torfolge einleitete. In einem Schlagabtausch glichen Louis Vöhringer und Sven Vöhringer für ihre jeweiligen Farben aus, während Antonian Arndt die Hausherren zwischenzeitlich in Front brachte. Erst in der Schlussphase gelang es dem SV Lautertal, durch die Treffer von Luca Ulmer und Marvin Spohn die Oberhand zu gewinnen und diesen packenden Kampf mit 4:2 für sich zu entscheiden.
SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – TuS Metzingen II 6:0
In Hayingen erlebten die Fans eine beeindruckende Machtdemonstration der Spielgemeinschaft, die gegen die Reserve aus Metzingen von der ersten Minute an keine Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließ. Patrick Zissner eröffnete das Schützenfest bereits in der 4. Minute und legte in der 56. Minute nach, während Moritz Schrade ebenfalls mit einem Doppelpack in der 50. und 65. Minute glänzte. Zusammen mit den Treffern von Jakob Häbe in der 9. Minute und Samuel Knorr kurz vor dem Ende in der 85. Minute wurde diese Partie zu einer einseitigen Galavorstellung, die den Hausherren einen 6:0-Erfolg bescherte.
FC Sonnenbühl – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 3:2
Dieses Spiel in Sonnenbühl war ein Spektakel für alle Liebhaber des Offensivfußballs, da bereits in der ersten Halbzeit alle fünf Treffer fielen. Paul Raach wurde zum Mann der ersten halben Stunde, indem er in der 3. und 18. Minute doppelt traf, während Volodymyr Naiko in der 11. Minute zwischenzeitlich auf 2:0 erhöhte. Die SGM bewies jedoch eine bewundernswerte Moral und kam durch Armin Dietmann in der 15. Minute sowie Marc Tress in der 34. Minute immer wieder heran. Nach diesem rasanten Torfestival in der ersten Hälfte folgte ein erbitterter Kampf in Durchgang zwei, in dem Sonnenbühl den knappen 3:2-Vorsprung mit letzter Kraft über die Zeit rettete.
FC Lichtenstein – FV Bad Urach 1:1
In Lichtenstein entwickelte sich von Beginn an ein intensives Duell auf Augenhöhe, bei dem beide Mannschaften früh ihr Visier öffneten. Die Heimfans durften bereits in der 14. Minute jubeln, als Thomas Szymanski die Führung zum 1:0 markierte und die Hoffnungen auf einen Heimsieg befeuerte. Bad Urach zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom Rückstand und schlug bereits in der 27. Minute durch Leonel Buck zurück, der zum 1:1 ausglich. In der verbleibenden Spielzeit lieferten sich beide Teams eine leidenschaftliche Abwehrschlacht mit harten Zweikämpfen, doch trotz aller Bemühungen auf beiden Seiten wollte kein weiterer Treffer mehr fallen, sodass es bei der Punkteteilung blieb.
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VfL Pfullingen III – TSV Betzingen 0:1
In Pfullingen entwickelte sich ein intensives Kräftemessen, bei dem die Abwehrreihen auf beiden Seiten lange Zeit die Oberhand behielten. Als sich die Zuschauer bereits auf eine torlose erste Halbzeit eingestellt hatten, versetzte Damjan Ivancic den Hausherren in der 44. Minute einen herben psychologischen Dämpfer, indem er die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff in Führung brachte. Trotz leidenschaftlicher Offensivbemühungen des VfL in der zweiten Hälfte verteidigte Betzingen diesen knappen Vorsprung mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und entführte die drei Punkte nach einem hart umkämpften Spiel.
TSV Eningen – Young Boys Reutlingen U23 II 2:2
Diese Begegnung in Eningen war nichts für schwache Nerven und bot Dramatik pur inklusive zweier Platzverweise. Bereits in der 12. Minute überschlugen sich die Ereignisse, als Maxim Mazourov die Rote Karte sah und Eimen Zalloumi den fälligen Foulelfmeter zur Führung für die Gäste verwandelte. Eningen bewies jedoch eine unglaubliche Moral und glich nur vier Minuten später ebenfalls per Foulelfmeter durch Patrick März aus, bevor Atarikbe Rafik die Young Boys in der 45. Minute erneut in Front brachte. Nachdem Zalloumi in der 80. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde, warfen die Hausherren in der Schlussphase alles nach vorne und retteten in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) durch Sören Mayer einen Punkt.
TSV Mähringen – TSV Oferdingen 5:0
Vor 100 Zuschauern brannte der TSV Mähringen ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und ließ dem TSV Oferdingen über die gesamte Spielzeit kaum Raum zum Atmen. Marcel Ezewele eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, bevor Aziz Bouali in der 31. Minute den Pausenstand von 2:0 herstellte. Im zweiten Durchgang hielt Mähringen den Druck konstant hoch und schraubte das Ergebnis in einer furiosen Schlussphase durch Tore von Rasid Demirel, Stefan Pflaum und einem weiteren Treffer von Marcel Ezewele in der 89. Minute auf 5:0 hoch, was die Überlegenheit der Hausherren eindrucksvoll untermauerte.
Anadolu SV Reutlingen – SG Kirchentell./Kusterdingen 1:0
In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und einem verbissenen Kampf im Mittelfeld geprägt war, sah es lange Zeit nach einer Punkteteilung aus. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend, und die Defensivabteilungen ließen kaum nennenswerte Großchancen zu, was die Spannung auf den Rängen bis ins Unermessliche steigerte. Erst in der 88. Minute erlöste Onur Seyhan den Anadolu SV Reutlingen mit seinem späten Tor zum 1:0 und versetzte die Heimfans in Jubel, während die Gäste nach dieser unglücklichen Schlussphase mit leeren Händen die Heimreise antreten mussten.
SV Wannweil – SV Walddorf II 5:0
Der SV Wannweil präsentierte sich in einer bestechenden Form und überrollte die Reserve aus Walddorf bereits in der Anfangsphase der Partie. Leon Höpfner stellte schon in der 2. Minute die Weichen auf Sieg, woraufhin eine kuriose Phase folgte, in der Florian Gschwind innerhalb von sieben Minuten (20. und 27. Minute) zwei unglückliche Eigentore unterliefen, die die Hausherren frühzeitig mit 3:0 in Front brachten. Nashmi Alalawi erhöhte noch vor der Pause in der 35. Minute auf 4:0, bevor Faris Shabani in der 71. Minute den Schlusspunkt zum 5:0-Heimerfolg setzte, bei dem Wannweil zu keinem Zeitpunkt Zweifel an der Dominanz aufkommen ließ.
SV Degerschlacht – GSV Hellas Reutlingen 3:0/Wertung
Aufgrund des Nichtantritts des Gastes GSV Hellas Reutlingen wurde die Partie mit 3:0 für den SV Degerschlacht gewertet.
TSV Sondelfingen – TuS Metzingen 0:1
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich in Sondelfingen ein enges Duell, bei dem die Entscheidung erst kurz nach dem Seitenwechsel fiel. In einer Partie auf Augenhöhe schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden, wobei die Torhüter mehrfach ihr Können unter Beweis stellen mussten, um ihre Mannschaften im Spiel zu halten. Den entscheidenden Moment des Nachmittags erzwang Telmo Teixeira-Rebelo in der 50. Minute, als er den Ball zum 0:1 für Metzingen im Netz versenkte. In der verbleibenden Spielzeit rannte Sondelfingen unermüdlich gegen das Abwehrbollwerk der Gäste an, konnte den knappen Rückstand jedoch nicht mehr egalisieren.
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TSV Dettingen/Rottenburg – TSV Hagelloch 0:2
In Dettingen stand das Spiel ganz im Zeichen eines Duells, in dem Simon Horrer zum alles überragenden Akteur für den TSV Hagelloch avancierte. Nachdem sich beide Mannschaften in der Anfangsphase einen intensiven Kampf um jeden Meter Boden geliefert hatten, brach Horrer in der 37. Minute den Bann und brachte die Gäste unter großem Jubel in Führung. Die Hausherren bäumten sich im zweiten Durchgang leidenschaftlich gegen die drohende Niederlage auf, doch erneut war es Simon Horrer, der in der 65. Minute eiskalt zuschlug und mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung und hängende Köpfe beim TSV Dettingen sorgte.
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – VfB Bodelshausen 3:1
Dieses Aufeinandertreffen entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi, der die Zuschauer bis zur allerletzten Sekunde in Atem hielt. Benjamin Narr brachte die Heimelf bereits in der 22. Minute in Front, doch die Freude währte nur kurz, da Martin Ruoff in der 32. Minute den Ausgleich für Bodelshausen markierte und damit eine nervenaufreibende Phase einleitete. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams in einem verbissenen Schlagabtausch, bis Moritz Birkle in der 87. Minute den Bann brach und das Stadion in ein Tollhaus verwandelte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte schließlich Marius Ulmer tief in der Nachspielzeit (90.+3), als er den 3:1-Endstand besiegelte und den leidenschaftlichen Heimsieg perfekt machte.
SG Kiebingen/Bühl – TV Derendingen II 5:0
Die SG Kiebingen/Bühl lieferte vor heimischer Kulisse eine beeindruckende Machtdemonstration ab und ließ der Derendinger Reserve zu keinem Zeitpunkt den Hauch einer Chance. Alex Raidt eröffnete das Torfestival bereits in der 8. Minute, woraufhin Luca Bäurle und Alessio Belligiano mit einer unglaublichen Effizienz noch vor der Halbzeitpause auf 4:0 erhöhten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimelf hungrig und kontrollierte das Geschehen nach Belieben, was Luca Bäurle in der 57. Minute mit seinem zweiten Treffer zum fulminanten 5:0-Endstand krönte. Ein einseitiger, aber spielerisch starker Auftritt, der die Fans der SG begeisterte.
SV Wurmlingen – TSV Ofterdingen II 3:0
In Wurmlingen war Geduld das oberste Gebot, da die Gäste aus Ofterdingen in der ersten Halbzeit defensiv sehr diszipliniert agierten und kaum Lücken boten. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren jedoch spürbar den Druck und belohnten sich in der 51. Minute durch das erlösende 1:0 von Shane Führmann. Dieser Treffer wirkte wie ein Befreiungsschlag für die SV-Akteure, die in der Folge befreit aufspielten und durch Dennis Haug in der 61. Minute sowie Daniel Schmieder in der 74. Minute den Sack endgültig zumachten. Ein 3:0-Heimerfolg, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung in der zweiten Hälfte errungen wurde.
SG Mössingen/Belsen – SG Poltringen/Pfäffingen 5:1
Die Zuschauer in Mössingen erlebten eine offensive Gala ihrer Mannschaft, die von der ersten Minute an mit offenem Visier agierte. Mansur Yildiz sorgte mit einem frühen Doppelschlag in der 7. und 14. Minute für eine emotionale Anfangsphase und legte damit den Grundstein für den Erfolg. Nach der Pause übernahm Florentin Wagner das Kommando und schraubte das Ergebnis mit einem beeindruckenden Hattrick in der 46., 55. und 86. Minute in die Höhe. Poltringen/Pfäffingen gelang durch Jesse Lechner in der 75. Minute zwar der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 4:1, doch am Ende stand ein deutlicher Sieg für die SG Mössingen/Belsen, die an diesem Tag spielerisch in einer eigenen Liga agierte.
Sportfreunde Dußlingen – SV Wendelsheim 0:7
Für die Sportfreunde Dußlingen entwickelte sich der Nachmittag zu einem regelrechten Albtraum, während der SV Wendelsheim in einen wahren Torrausch verfiel. Moritz Maul und Matthis Fecht waren die tragenden Säulen dieses Schützenfestes und erzielten zusammen fünf der sieben Treffer, wobei Fecht mit drei Toren besonders herausragte. Die Tore fielen in regelmäßigen Abständen und ließen den Gastgebern keinerlei Raum für Gegenwehr, während Malte Straub in der 50. Minute und Natthaphak Ploythabthim in der 83. Minute das Debakel für Dußlingen komplett machten. Ein bitterer Tag für die Heimelf, der die enorme Offensivkraft der Wendelsheimer eindrucksvoll unterstrich.
FC Rottenburg II – SV Hirrlingen 3:1
In Rottenburg sahen die Zuschauer eine abgeklärte Vorstellung der Oberliga-Reserve, die gegen den SV Hirrlingen von Beginn an die Spielkontrolle übernahm. Marcel Epple brachte die Hausherren in der 27. Minute auf die Siegerstraße, bevor Leon Haug kurz vor dem Seitenwechsel in der 42. Minute für eine beruhigende Pausenführung sorgte. Als Luis Branz in der 57. Minute das 3:0 markierte, schien die Partie bereits entschieden, doch Hirrlingen gab sich zu keinem Zeitpunkt auf und kämpfte verbissen weiter. Der Anschlusstreffer von Leonard Beck in der 87. Minute kam jedoch zu spät, um den Heimsieg der Rottenburger noch ernsthaft in Gefahr zu bringen.
TSV Lustnau – SV Neustetten 3:2
In Lustnau ereignete sich eine der dramatischsten Aufholjagden des Spieltags, die die Zuschauer fassungslos und jubelnd zurückließ. Neustetten erwischte einen Traumstart durch den frühen Foulelfmeter von Luca Maisch in der 2. Minute und schien nach dem 0:2 durch Daniel Bärstecher in der 40. Minute bereits wie der sichere Sieger. Doch der TSV Lustnau bewies eine unglaubliche Moral: Bekai Jagne verkürzte in der 55. Minute und glich in der 75. Minute tatsächlich aus, was die Spannung ins Unermessliche steigerte. Als Nico Maas in der 87. Minute den Ball zum 3:2 im Netz versenkte, brachen alle Dämme und die Hausherren feierten ein Comeback, das niemand mehr für möglich gehalten hatte.
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