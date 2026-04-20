TuS Metzingen II verliert klar, Mähringen, Wannweil, Wendelsheim top

In Auingen herrschte über weite Strecken eine Anspannung, während beide Mannschaften verbissen um jeden Meter Boden kämpften. Nachdem die Zuschauer eine Stunde lang auf den ersten Torerfolg warten mussten, versetzte David Baisch die Heimfans in der 60. Minute mit seinem Führungstreffer für Wittlingen in einen Schockzustand. Auingen mobilisierte in der Schlussphase jedoch alle verbliebenen Kräfte und rannte unermüdlich gegen die drohende Niederlage an, bis Marco Manz in der 78. Minute die Nerven behielt und einen Foulelfmeter zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich im Netz unterbrachte, was gleichzeitig den harten Endstand markierte.

TSV Holzelfingen – SV Bremelau 2:1

Dieses Duell in Holzelfingen entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi, der die Fans bis zur allerletzten Sekunde in Atem hielt. Der SV Bremelau schien nach dem Treffer von Fabiano Anziliero in der 31. Minute lange Zeit wie der sichere Auswärtssieger, da die Defensive der Gäste bis tief in die Schlussphase hinein jedem Angriff standhielt. Doch dann folgte die unglaubliche Show von Philipp Louis Kunkel, der die Partie innerhalb von nur vier Minuten komplett auf den Kopf stellte: Mit seinen Toren in der 81. und 85. Minute verwandelte er das Stadion in ein Tollhaus und sicherte den Hausherren drei Punkte, die nach diesem Spielverlauf kaum noch jemand für möglich gehalten hätte.

SV Würtingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 1:0

In Würtingen sahen die Zuschauer ein Spiel, das durch enorme taktische Disziplin und eine leidenschaftliche Defensivarbeit geprägt war. In einer Begegnung, in der Torchancen Mangelware blieben, entschied ein einziger lichter Moment über den Ausgang des gesamten Nachmittags. Luca Feucht wurde zum gefeierten Matchwinner, als er bereits in der 27. Minute das goldene Tor zum 1:0 erzielte. In der verbleibenden Stunde warfen die Gäste der SG Steinhilben/Trochtelfingen zwar alles nach vorne, bissen sich jedoch am aufopferungsvoll kämpfenden Abwehrbollwerk der Würtinger bis zum Schlusspfiff vergeblich die Zähne aus.

SV Lautertal 2017 – FC Engstingen 4:2

Vor 100 Zuschauern entfachte der SV Lautertal ein offensives Feuerwerk in einer Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Das Spiel startete mit einem Paukenschlag durch den Führungstreffer von Lauritz Vöhringer für Engstingen, was eine turbulente Torfolge einleitete. In einem Schlagabtausch glichen Louis Vöhringer und Sven Vöhringer für ihre jeweiligen Farben aus, während Antonian Arndt die Hausherren zwischenzeitlich in Front brachte. Erst in der Schlussphase gelang es dem SV Lautertal, durch die Treffer von Luca Ulmer und Marvin Spohn die Oberhand zu gewinnen und diesen packenden Kampf mit 4:2 für sich zu entscheiden.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – TuS Metzingen II 6:0

In Hayingen erlebten die Fans eine beeindruckende Machtdemonstration der Spielgemeinschaft, die gegen die Reserve aus Metzingen von der ersten Minute an keine Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließ. Patrick Zissner eröffnete das Schützenfest bereits in der 4. Minute und legte in der 56. Minute nach, während Moritz Schrade ebenfalls mit einem Doppelpack in der 50. und 65. Minute glänzte. Zusammen mit den Treffern von Jakob Häbe in der 9. Minute und Samuel Knorr kurz vor dem Ende in der 85. Minute wurde diese Partie zu einer einseitigen Galavorstellung, die den Hausherren einen 6:0-Erfolg bescherte.

FC Sonnenbühl – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 3:2

Dieses Spiel in Sonnenbühl war ein Spektakel für alle Liebhaber des Offensivfußballs, da bereits in der ersten Halbzeit alle fünf Treffer fielen. Paul Raach wurde zum Mann der ersten halben Stunde, indem er in der 3. und 18. Minute doppelt traf, während Volodymyr Naiko in der 11. Minute zwischenzeitlich auf 2:0 erhöhte. Die SGM bewies jedoch eine bewundernswerte Moral und kam durch Armin Dietmann in der 15. Minute sowie Marc Tress in der 34. Minute immer wieder heran. Nach diesem rasanten Torfestival in der ersten Hälfte folgte ein erbitterter Kampf in Durchgang zwei, in dem Sonnenbühl den knappen 3:2-Vorsprung mit letzter Kraft über die Zeit rettete.

FC Lichtenstein – FV Bad Urach 1:1

In Lichtenstein entwickelte sich von Beginn an ein intensives Duell auf Augenhöhe, bei dem beide Mannschaften früh ihr Visier öffneten. Die Heimfans durften bereits in der 14. Minute jubeln, als Thomas Szymanski die Führung zum 1:0 markierte und die Hoffnungen auf einen Heimsieg befeuerte. Bad Urach zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom Rückstand und schlug bereits in der 27. Minute durch Leonel Buck zurück, der zum 1:1 ausglich. In der verbleibenden Spielzeit lieferten sich beide Teams eine leidenschaftliche Abwehrschlacht mit harten Zweikämpfen, doch trotz aller Bemühungen auf beiden Seiten wollte kein weiterer Treffer mehr fallen, sodass es bei der Punkteteilung blieb.