TuS Medenbach strahlender Derbysieger vor 250 Fans

„Das war von Anfang an ein spürbar besonderer Spieltag. Man hat einfach gemerkt, dass es um etwas geht. Die Kulisse ist diesem Derby und Spitzenspiel absolut gerecht geworden“, freute sich Ig-stadts Co-Trainer Nico Weiß über den Andrang. Sportlich starteten die Gastgeber ebenfalls bestens ins Spiel und gingen in der ersten Hälfte in Führung. Emil Meyer legte nach überragendem Solo-Lauf für Patrick Angelroth auf. Medenbach wurde in Hälfte eins zweimal durch Spielertrainer Manuel Ulm gefährlich. „In der ersten Halbzeit war es ein gutes und kontrolliertes Spiel von uns. Wir sind sehr zufrieden in die Kabine gegangen. Nach der Pause haben wir Medenbach mit zu leichten Fehlern wieder ins Spiel geholt“, so Weiß weiter. So egalisierte Medenbach kurz nach der Pause durch Niklas Weckmüller, als Igstadt bei einem schnell ausgeführten Freistoß schlief. Fehler schlichen sich folgend aber auch beim TuS ein, als Constantin Mork eine Ecke von Emil Meyer zur erneuten Führung unglücklich ins eigene Tor köpfte. „Die Tore waren quasi alle von vorangegangenen individuellen Fehlern geprägt. In einem so engen und umkämpften Spiel ist so etwas dann natürlich entscheidend“, sagte Medenbachs Spielertrainer Manuel Ulm, der auch beim 2:2 durch Sebastian Anna einen Fehler in der Igstadter Viererkette beobachtete. Anna war es auch, der das Spiel folgend komplett zugunsten des TuS drehte.

Medenbachs Sebastian Anna der Mann des Spiels