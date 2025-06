– Foto: Diana Litvin

TuS Medenbach schreibt mit Aufstieg in die KOL Vereinsgeschichte Mit dem sportlichen Aufstieg in die Kreis-Oberliga schafft der TuS 1891 Medenbach erstmals aus eigener Kraft den Sprung in Wiesbadens höchste Fußballliga +++ Und setzt damit einen Meilenstein in der Vereinsgeschichte.

Medenbach. Mit dem Aufstieg in die Kreis-Oberliga Wiesbaden schlägt der TuS 1891 Medenbach ein neues Kapitel in seiner Vereinsgeschichte auf. Erstmals gelingt dem Verein aus dem östlichen Wiesbadener Stadtteil auf sportlichen Weg der Schritt in Wiesbadens höchste Liga.

Dieser Text wurde uns zur Verfügung gestellt von Michael Kreppel, Pressewart des Kreisfußballauschuss Wiesbaden. Zwar war man in der Saison 1990/1991 schon ein mal für ein Jahr in der damaligen Bezirksliga zu Hause, dies war jedoch dem Umstand geschuldet, dass die Ligen umstrukturiert und somit aus der A-Liga Wiesbaden die Bezirksliga Wiesbaden wurde. Umso größer ist die Freude im Lager der TuS-Fußballer, diesmal auf sportlichen Weg die Stufen in Wiesbadens Fußballbeletage erklommen zu haben.

Das ursprüngliche Saisonziel lautete, eine stabile Runde spielen, den Grundstein für eine langfristige positive sportliche Entwicklung legen und im oberen Tabellendrittel heimisch werden, so Benjamin Free, Medenbacher Fußballabteilungsleiter. Dass am Ende die Meisterschaft stehen würde, war im Saisonverlauf auch nicht unbedingt sofort abzusehen. Am 14. Spieltag lag man mit 11 Punkten Rückstand auf den damaligen Tabellenführer FC Maroc Wiesbaden auf Platz 7. Allerdings zeichnete sich die diesjährige Saison in der Kreisliga A Wiesbaden durch eine hohe Leistungsdichte aus. So gelang es mit einer spürbaren Leistungssteigerung, einer beeindruckenden mannschaftlichen Geschlossenheit und hohem Teamgeist, den Rückstand zu kompensieren. Die fünf Spieltage vor Saisonende erreichte Tabellenspitze wurde somit erfolgreich verteidigt.