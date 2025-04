TuS Medenbach der große Gewinner des Spieltags

Wiesbaden. Der Rückzug des SC Kohlheck aus der Kreisoberliga macht die ohnehin heißen Wochen in der Wiesbadener A-Liga noch hitziger. Die Aufstiegsrelegation bleibt dem Spitzenfeld erspart, gibt es nun doch drei direkte Aufsteiger. Verpasst die Nauroder Erste den Sprung in die Gruppenliga, dürfte wiederum die FCN-Reserve in der A-Liga nicht aufsteigen, wonach nach aktuellem Stand sogar die Spielvereinigung Igstadt auf Rang vier direkt hochgehen würde. Hinter der Spielvereinigung lauert vor allem der SC Polonia, der noch um Rang vier kämpft.