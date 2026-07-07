TuS Mechtersheim deutet gutes Oberliga-Niveau an

PFEDDERSHEIM. TuS Mechtersheim, Verbandsligameister und Aufsteiger in die Oberliga Südwest, hat den Sat-Cup gewonnen. Die Pfälzer besiegten im Finale des traditionellen Vorbereitungsturniers der TSG Pfeddersheim den Oberligisten TSV Gau-Odernheim. Titelverteidiger VfR Wormatia Worms wurde vor den Gastgebern Dritter.
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TuS Mechtersheim – TSV Gau-Odernheim 3:2 (0:1).
Der TSV war in der ersten Halbzeit vor 120 Fans das aktivere Team und ging bereits in der zweiten Minute durch Hannes Zundel, der zentral flach einschoss, in Führung - und war dem 2:0 näher als TuS dem Ausgleich. Doch nach Wiederbeginn gaben die Pfälzer den Ton an und drehten die intensive und flotte Partie zum 3:1 nach Treffern Leotrim Berisha (55./per Volley), Dani Thon (72./Abstauber) und Etienne Portmann (74./20-Meter-Freistoß). Ehe Gustav Breiden glückte nach Ecke per Kopf noch der Anschluss (77.).
„Aufgrund der zweiten Halbzeit sind wir verdienter Sieger“, befand TuS-Trainer Nauwid Amiri. „Gau-Odernheim hat aber kompakt gestanden.“ TSV-Coach Florian Diel meinte: „Der Traum-Freistoß zum 3:1 hat das Spiel, das auf Augenhöhe stattfand, entschieden.“
TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Meininger, Hofmann, Schrod, Nassery, Zundel – Schäfer, Maier, Dimitrijevic – Edet, Nkunga.
Eingewechselt in 2. Halbzeit: Radetz, Maurer, Breitenbruch, Breiden, Hahn, Mutala Idrisu, Juricinec, Kohlstadt, Viatkin, Völker.
VfR Wormatia Worms – TSG Pfeddersheim 4:1 (1:1).
Die favorisierten Wormaten drückten von Anfang an und belohnten sich bereits in der vierten Minute mit dem 1:0 von Angreifer Nasir Zaatan, der den Ball mit Schmackes kurz vorm Fünfer in die Maschen drosch. Doch nach einem seitlichen Freistoß, gut und gerne aus 30 Meter Torentfernung, gelang Innenverteidiger Christopher Ludwig per Kopf der Ausgleich (16.). Der Oberligist bestimmte zwar weiterhin die Szenerie, kam aber erst nach Wiederbeginn besser auf Touren. Zunächst parierte TSG-Keeper Leon Guth zwei Mal für den Landesligisten glänzend gegen Amir Malki Moore.
Mert Özkan drehte die Partie per Foulelfmeter, nachdem Tim Keller Volkan Rona im Sechzehner von den Beinen geholt hatte (55.). Schließlich überwand Moore doch noch Guth und sorgte mit dem 1:3 (64.) für die Vorentscheidung. Nach einem Eckstoß erhöhte Laurenz Graf auf per Kopf auf 1:4 (68.). „Wir haben es der Wormatia lange Zeit schwer gemacht und das war unser Ziel“, sagte Spielausschuss-Vorsitzender Manuel Wöllner, der den urlaubenden Cheftrainer Pietro Berrafato an der Seitenlinie vertreten hatte. Sein Gegenüber, Artur Lemm, fasste zusammen: „Wir haben nur einen einzigen Abschluss, einen Standard, zugelassen. Wir haben erst etwas das Tempo vermissen lassen, uns dann aber viele Torchancen herausgespielt.“
TSG Pfeddersheim: Guth – Pletsch, Karlidag, Ludwig – Reich, Sombetzki, Keller, Kronenberger, Goulas – A. Aslan, Mappes.
Eingewechselt in 2. Halbzeit: Müller, Lambrix, Lischka, Britzius, Kirsch, Göhring.
VfR Wormatia Worms: Nischler – Crnaveri, Vrella, Obas – Moore, Sundin Sae-Saue, Siontis, Rona, Jäger – Zaatan, Meslem.
Eingewechselt in 2. Halbzeit: Pedretti, Graf, K. Özkaya, Fladung, M. Özkaya, Büker, Kömesöggütlü.