TuS Mechtersheim deutet gutes Oberliga-Niveau an

Die favorisierten Wormaten drückten von Anfang an und belohnten sich bereits in der vierten Minute mit dem 1:0 von Angreifer Nasir Zaatan, der den Ball mit Schmackes kurz vorm Fünfer in die Maschen drosch. Doch nach einem seitlichen Freistoß, gut und gerne aus 30 Meter Torentfernung, gelang Innenverteidiger Christopher Ludwig per Kopf der Ausgleich (16.). Der Oberligist bestimmte zwar weiterhin die Szenerie, kam aber erst nach Wiederbeginn besser auf Touren. Zunächst parierte TSG-Keeper Leon Guth zwei Mal für den Landesligisten glänzend gegen Amir Malki Moore.

Mert Özkan drehte die Partie per Foulelfmeter, nachdem Tim Keller Volkan Rona im Sechzehner von den Beinen geholt hatte (55.). Schließlich überwand Moore doch noch Guth und sorgte mit dem 1:3 (64.) für die Vorentscheidung. Nach einem Eckstoß erhöhte Laurenz Graf auf per Kopf auf 1:4 (68.). „Wir haben es der Wormatia lange Zeit schwer gemacht und das war unser Ziel“, sagte Spielausschuss-Vorsitzender Manuel Wöllner, der den urlaubenden Cheftrainer Pietro Berrafato an der Seitenlinie vertreten hatte. Sein Gegenüber, Artur Lemm, fasste zusammen: „Wir haben nur einen einzigen Abschluss, einen Standard, zugelassen. Wir haben erst etwas das Tempo vermissen lassen, uns dann aber viele Torchancen herausgespielt.“