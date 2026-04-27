TuS Mechernich – SV Nierfeld 2:3
In diesem Fall kann man das Spiel am besten mit den englischen Begriffen
zusammenfassen: „Never surrender!“ (Niemals aufgeben) und Lucky Punch (Siegtreffer
kurz vor Schluss). Denn es fing mal wieder typisch an. Ein Schlitzohr-Treffer bringt das 1:0
für Mechernich. Wir stellen beim Freistoß noch die Mauer und staunen, dass die Gastgeber
das Spielgerät einfach ins Tor schießen. Dem 2:0 geht eine erfolgreiche Kombination der
Roten voraus. Und die ersten Zuschauer haben schon 3 Punkte für die Gastgeber
einkalkuliert. Aber sie haben die Rechnung ohne den SV Nierfeld gemacht. Kurz vor der
Pause ein ebenso berechtigter wie (aus Mechernicher Sicht) überflüssiger Foulelfmeter für
uns: Morry Kaba wird im Luftkampf von hinten gestoßen. Kapitän Luca Bläser behält
wieder die Nerven, lässt dem Torwart keine Chance – also 2:1 Halbzeitstand.
In der 2. Hälfte sehen wir dann eine völlig andere Mannschaft, wir übernehmen das
Kommando, die Einheimisch haben nur wenige, aber gefährliche Kontermöglichkeiten.
Doch bei all unserem Druck kommt außer einem Pfostenschuss von Jonas Küpper nichts
heraus – also Umstellung und frische Kräfte. Das zeigt Wirkung – wenn auch erst in der 82.
Minute: Niclas Hampel kann sich auf rechts durchsetzen, bringt den Ball in die Box, wo
Marlon Vogt zwar verpasst, aber dahinter steht Michael Jansen, und der jagt den Ball in die
Maschen. Mit einem Remis wären wohl beide Seiten zufrieden gewesen, aber die Spieler
beider Teams wollten den Dreier. Die Spannung steigt. 4 Minuten Nachspielzeit sind
angezeigt, zwei davon schon vorbei. Da wird Michael Jansen von David Küpper in die
Gasse geschickt, und unser Routinier schüttelt seinen Gegenspieler ab und trifft – eben
Lucky Punch.
So nehmen wir 3 Punkte mit, mit denen um 15.20Uhr keiner oder besser kaum einer
gerechnet hat.