– Foto: Rocco Bartsch



TuS Mechernich – SV Nierfeld 2:3

In diesem Fall kann man das Spiel am besten mit den englischen Begriffen

zusammenfassen: „Never surrender!“ (Niemals aufgeben) und Lucky Punch (Siegtreffer

kurz vor Schluss). Denn es fing mal wieder typisch an. Ein Schlitzohr-Treffer bringt das 1:0

für Mechernich. Wir stellen beim Freistoß noch die Mauer und staunen, dass die Gastgeber

das Spielgerät einfach ins Tor schießen. Dem 2:0 geht eine erfolgreiche Kombination der

Roten voraus. Und die ersten Zuschauer haben schon 3 Punkte für die Gastgeber

einkalkuliert. Aber sie haben die Rechnung ohne den SV Nierfeld gemacht. Kurz vor der

Pause ein ebenso berechtigter wie (aus Mechernicher Sicht) überflüssiger Foulelfmeter für

uns: Morry Kaba wird im Luftkampf von hinten gestoßen. Kapitän Luca Bläser behält

wieder die Nerven, lässt dem Torwart keine Chance – also 2:1 Halbzeitstand.

In der 2. Hälfte sehen wir dann eine völlig andere Mannschaft, wir übernehmen das

Kommando, die Einheimisch haben nur wenige, aber gefährliche Kontermöglichkeiten.

Doch bei all unserem Druck kommt außer einem Pfostenschuss von Jonas Küpper nichts

heraus – also Umstellung und frische Kräfte. Das zeigt Wirkung – wenn auch erst in der 82.

Minute: Niclas Hampel kann sich auf rechts durchsetzen, bringt den Ball in die Box, wo

Marlon Vogt zwar verpasst, aber dahinter steht Michael Jansen, und der jagt den Ball in die

Maschen. Mit einem Remis wären wohl beide Seiten zufrieden gewesen, aber die Spieler

beider Teams wollten den Dreier. Die Spannung steigt. 4 Minuten Nachspielzeit sind

angezeigt, zwei davon schon vorbei. Da wird Michael Jansen von David Küpper in die

Gasse geschickt, und unser Routinier schüttelt seinen Gegenspieler ab und trifft – eben

Lucky Punch.

So nehmen wir 3 Punkte mit, mit denen um 15.20Uhr keiner oder besser kaum einer

gerechnet hat.