TuS Mechernich klärt Hohn-Nachfolge Interne Lösung beim A-Ligisten von red / PM · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

Eine Ära ging am Mechernicher Eifelstadion geht zu Ende. Nicolas Hohn ist von seinem Amt als Cheftrainer der ersten Mannschaft zurückgetreten. Wie der Verein am vergangenen Freitag mitteilte, reagiert der 52-Jährige damit auf die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen. Die Nachfolge ist bereits geregelt: Ein internes Trio soll die TuS durch die restliche Saison führen.

Nicolas Hohn hatte das Traineramt im Winter der Saison 2022/23 übernommen und den Verein durch eine der schwierigsten Phasen der jüngeren Clubgeschichte manövriert. Nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Bezirksliga galt es, das Team in der Kreisliga A zu stabilisieren und gleichzeitig einen tiefgreifenden personellen Wandel einzuleiten. „Maßgeblich zur Etablierung beigetragen“ Abteilungsleiter Harald Hohmeier würdigte in der Vereinsmitteilung die Verdienste des scheidenden Coaches: „Nico hat unsere Mannschaft in einer wichtigen Phase des Abstiegs aus der Bezirksliga begleitet, schwierige Situationen gemeistert und maßgeblich dazu beigetragen, das Team wieder in der Kreisliga A zu etablieren und zugleich den personellen Umbruch im Team einzuleiten und voranzutreiben.“

Dass Hohn nun selbst die Reißleine zieht, zeugt von seiner engen Verbundenheit zum Verein. Nach einer Phase, in der die Ergebnisse zuletzt nicht mehr wie gewünscht stimmten, kam der Trainer zu der Überzeugung, dass ein Wechsel an der Seitenlinie für den weiteren Saisonverlauf unumgänglich ist. „Aufgrund der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen ist Nico zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft für den weiteren Saisonverlauf einen neuen Impuls benötigt“, so der Verein. Internes Trio übernimmt das Ruder Vakant bleibt der Posten an der Seitenlinie jedoch nicht. Der TuS Mechernich setzt auf eine interne Lösung, um die begonnene Arbeit fortzusetzen. Der bisherige Co-Trainer Mirco Mertens (26) rückt auf und übernimmt das Traineramt. Unterstützt wird er dabei vom erfahrenen Torsten Flimm (49), der ebenfalls als Co-Trainer fungiert, sowie vom sportlichen Leiter Guido Mertens. Die Verantwortlichen danken Hohn derweil für seinen „unermüdlichen Einsatz“ und wünschen ihm für die Zukunft sowohl sportlich als auch privat nur das Beste.