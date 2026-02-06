TuS Maulburg zieht seine erste Mannschaft zurück

Wo geht's lang für den TuS Maulburg? Der Verein strebt einen Neuanfang zur kommenden Saison an. | Foto: Gerd Gründl

In der Winterpause habe es nun „eine erneute Abwanderungswelle“ von sechs Spielern gegeben, heißt es seitens des TuS, der einen Neuanfang ankündigte: „Hinter den Kulissen wird bereits unter Hochdruck daran gearbeitet, für die Saison 2026/2027 eine schlagkräftige und vor allem charakterfeste Mannschaft aufzustellen.“

Der TuS Maulburg hat seine erste Fußballmannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb der Kreisliga A West zurückgezogen. Alle Spiele des TuS wurden aus der Wertung genommen, das Team wird auf den 16. und letzten Tabellenplatz und steht als Absteiger in die B-Klasse fest. Personelle Probleme prägten die Hinrunde der Maulburger, die teils hohe Niederlagen kassierten und nur eines von 14 Spielen gewannen. Seine zweite Mannschaft hatte der TuS bereits Anfang Oktober aus der Kreisliga C, Staffel II, abgemeldet.

"Der TuS Maulburg blickt auf eine sportlich herausfordernde Zeit zurück. Nach einem massiven personellen Umbruch und einer schwierigen Spielzeit 2025/2026 konzentriert sich die Vereinsführung nun vollumfänglich auf die Neuausrichtung für die kommende Saison. Ziel ist es, den aktiven Fußballbetrieb auf einem stabilen Fundament wiederaufzubauen.

Der Ursprung der aktuellen Situation liegt im Sommer 2025. Nach einer erfolgreichen Vorsaison, die maßgeblich durch das Spielertrainer-Duo Levante und Erdogan geprägt war, sah sich der Verein mit dem Abgang von insgesamt neun Leistungsträgern konfrontiert. Insbesondere der Verlust von Vedat Erdogan, der mit 21 Toren und 11 Vorlagen eine tragende Säule des Maulburger Spiels war, hinterließ eine sportliche Lücke, die aufgrund unglücklicher zeitlicher Abläufe nicht unmittelbar geschlossen werden konnte.

Bedingt durch eine späte Generalversammlung und verzögerte Entscheidungsprozesse gestaltete sich die Akquise neuer Spieler für die Saison 2025/2026 als äußerst schwierig. „In der Kreisliga ist die Verpflichtung neuer Akteure oft mit erheblichen finanziellen Hürden in Form von Ausbildungsentschädigungen verbunden. Diese Mittel müssen verantwortungsbewusst eingesetzt werden“, so die Vereinsführung.

Erschwert wurde die Lage durch eine erneute Abwanderungswelle im Winter: Trotz vorheriger Zusagen, den Neuaufbau aktiv mitzugestalten, verließen sechs weitere Spieler den Verein. Dieser Vertrauensverlust wog schwerer als der rein sportliche Aspekt. „Als Fußballer möchte man gewinnen, doch Vereinstreue zeigt sich gerade in schwierigen Phasen. Wir müssen uns als Kollektiv hinterfragen und offen für neue Konzepte und Methoden sein“, heißt es weiter.

Der TuS Maulburg bedauert zutiefst, dass man den talentierten Jugendspielern aufgrund der aktuellen Situation im Herrenbereich vorübergehend keine sofortige sportliche Perspektive bieten konnte. Die mangelnde Bereitschaft externer Spieler, sich angesichts einer schwierigen Hinrunde dem Verein anzuschließen, hat die Handlungsfähigkeit im Winter massiv eingeschränkt.

Trotz der aktuellen Rückschläge herrscht beim TuS Maulburg kein Stillstand. Hinter den Kulissen wird bereits unter Hochdruck daran gearbeitet, für die Saison 2026/2027 eine schlagkräftige und vor allem charakterfeste Mannschaft aufzustellen. Der Fokus liegt dabei auf einer nachhaltigen Struktur, die sowohl sportlichen Erfolg als auch die Integration des eigenen Nachwuchses wieder ermöglicht.

Der TuS Maulburg bedankt sich bei allen treuen Mitgliedern, Unterstützern und Fans, die dem Verein auch in dieser stürmischen Phase die Treue halten. Der Weg zurück zur alten Stärke führt über Zusammenhalt und eine ehrliche Aufarbeitung der vergangenen Monate. Näheres dazu in der Generalversammlung am 06.03.2026."