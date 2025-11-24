TuS Maulburg sieht sich trotz deutlicher Niederlage im Aufwärtstrend

In der Fußball-Kreisliga A West behauptet der FSV Rheinfelden II den zweiten Platz. Beim unterlegenen TuS Maulburg zeigt die Tendenz aber nach oben. Der SV Eichsel feiert den ersten Sieg auf dem Platz.

„Das disziplinierte Spiel, die starke Chancenverwertung, die gute Vorbereitung“ – für Tolga Polat, den Trainer des Kreisliga-A-Teams des FSV Rheinfelden, waren dies die entscheidenden Faktoren für den 4:1-Sieg beim abstiegsbedrohten TuS Maulburg. „Auf dem kleinen Kunstrasen ist schwer zu spielen“, führte Polat aus, „und gegen eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft, war es doppelt so schwer“.

Auf die Frage, welche Spieler den größten Teil beisteuerten, hätte der Coach am liebsten alle Namen genannt. Ob Kapitän Fabian Venturiero, Serkan Korkmaz, Can Koyuncu oder Mert Lata, der bisher verletzungsbedingt noch nicht eingesetzt werden konnte und in der 63. Minute eingewechselt wurde: Jeder hätte seinen Beitrag geleistet. Mit dem Erfolg festigte der FSV, der unter anderem mit einem Korkmaz auf gutes Personal zurückgreifen kann, den zweiten Platz. „Das fühlt sich gut an“, kommentierte Polat, „aber im Moment sehen wir noch nicht so genau auf die Tabelle.“