TuS Maulburg plant Neustart in der Kreisliga B – Spieler gesucht

Der TuS Maulburg möchte zur Saison 2026/27 wieder eine Mannschaft für den Spielbetrieb in der Kreisliga B melden. Dafür sucht der Verein aktuell motivierte Spieler, die Lust haben, Teil des Teams zu werden und gemeinsam den Neustart anzugehen.

Um eine Mannschaft für die kommende Saison aufzubauen, startet der TuS Maulburg ab Donnerstag, den 12. März, wieder mit dem Training auf dem Sportplatz in Maulburg. Trainingsbeginn ist um 19:00 Uhr.