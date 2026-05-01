TuS Marienborn will einen Rekord bewahren Mainzer Verbandsligist und Trainer Ali Cakici wollen die Mechtersheimer Meisterparty aufschieben, den Klassenerhalt eintüten und einen Rekord bewahren von Torben Schröder · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Verlässt Marienborn im Sommer in Richtung Ingelheim: Trainer Ali Cakici. Foto: Kristina Schäfer/hbz

Mainz. Meisterparty in Marienborn? Die heimische TuS wird es unbedingt verhindern wollen. Am Sonntag (15.30 Uhr) tritt Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim an der Kirschhecke an. Bei einem Sieg wären den Vorderpfälzern Titel und Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Die Marienborner wollen ihren Klassenerhalt eintüten – und einen Rekord bewahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Ich denke, dass wir auf einen sehr motivierten Gegner treffen werden, der mit seinem Trainer alles daran setzen möchte, dass wir dort nicht die Meisterschaft feiern “, sagt Mechtersheim-Coach Nauwid Amiri. Wohl wissend, dass sein Gegenüber Ali Cakici mit dem TSV Schott Mainz 2013/14 in der Verbandsliga Südwest 81 Punkte erbeutet hatte – ein Rekord, den die Vorderpfälzer, wenn sie alle ausstehenden Spiele gewinnen, einstellen würden.

Die 97:21-Tore, die Preston Zimmerman, Can Özer, Markus Kreuz, Nils Döring und Co. damals rausbollerten, könnten Andrew Wooten, Alexander Biedermann, Nico Pantano und Kollegen schwerlich überflügeln (aktuell: 84:30). Und doch: „Wir wollen den Rekord einstellen“, kündigt der Bruder von Mainz-05-Profi Nadiem Amiri an. Cakici sei „bekannt dafür, dass seine Mannschaften immer hinter ihm stehen. Er wird sie heiß machen.“ Cakici über Amiri: „Ich finde es gut, dass er so tickt“ Dennoch werden die Gäste neben ausreichend Getränken auch ihre Meister-Shirts im Reisebus verstauen. Damit geht es im Erfolgsfall zur großen Party daheim. Womöglich gibt es eine halbe Stunde Wartezeit, denn Verfolger FC Basara Mainz will ab 16 Uhr bei Viktoria Herxheim den nächsten Schritt Richtung Aufstiegsrunde gehen.