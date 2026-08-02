 2026-07-30T07:56:49.385Z

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TuS Marienborn: Wex setzt den Lucky Punch

1:0-Sieg in Grünstadt +++ Pokal-Klatsche aus der vorigen Saison dient als Warnung +++ Belz: "Im Stile einer Spitzenmannschaft"

von Torben Schröder · Heute, 19:17 Uhr · 0 Leser
Timm Belz freut sich über einen gelungenen Marienborner Saisonstart.
Timm Belz freut sich über einen gelungenen Marienborner Saisonstart. – Foto: Kristina Schäfer

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Zwei Tore schoss die TuS Marienborn vor zehn Monaten beim VfR Grünstadt – und flog doch achtkantig aus dem Pokal (2:6). Da ergab es Sinn, erst einmal die Reihen zu schließen. Heraus sprang ein 1:0 (0:0)-Sieg beim Verbandsliga-Aufsteiger.

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Verdient? „Wenn du die Grünstädter fragst, nicht“, gibt TuS-Trainer Timm Belz zu, „ich sage: aufgrund der Art und Weise, wie wir verteidigt haben, ja.“ Doch die vielen gefährlichen Pfälzer Standards hätten gut und gerne auch zu ein, zwei Gegentoren führen können. Aus dem Spiel heraus ging beiderseits wenig.

Nach der zweiten Trinkpause beschlossen die Mainzer, vorne drauf zu gehen. Der Lohn: Yannik Wex setzte nach Antonio Serratores Pass in die Tiefe und Dennis Ritz' Ball in den Rückraum - drei Mann, 93 Jahre Erfahrung - den Lucky Punch (87.). „Im Stile einer Spitzenmannschaft“, betont Belz beseelt.