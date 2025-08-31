TuS Marienborn: "Völlig desolat", Bretzenheim mit Lob trotz Pleite

Der Trainer der TuS Marienborn zählt trotz des späten Ausgleichstreffers seine Stürmer an, während die TSG Bretzenheim dem alten und neuen Verbandsliga-Ersten erfolglos die Stirn bietet und doch Lob vom Chefcoach bekommt.

„Ich freue mich über den Ausgleichstreffer, aber nicht über das Spiel. Das war eine große Enttäuschung“, sagt TuS-Trainer Ali Cakici. „Wir waren 35 Minuten nicht auf dem Platz, völlig desolat in unserer Einstellung, unserem Willen.“ Auch der Gegner bekam sein Fett weg: „Die hatten die Fallsucht, haben aber ausgeteilt wie die Großen.“ Genauso wie die Marienborner Stürmer. Luka Baljak und Ilhan Fakovic vergaben vor dem Seitenwechsel zwei gute Schusschancen kläglich, Baljak sah zudem wegen Ballwegschießens eine Zeitstrafe (40.).

„Dann gab es ein Donnerwetter in der Halbzeit“, berichtet Cakici: „Ich habe jeden gefragt, ob er Lust hat, Gas zu geben und seine Aufgabe zu erfüllen.“ So folgte, auf einen verdienten Pausenrückstand (Bastian Sommer/23.) gegen „absolut schlagbare“ Platzherren, eine dominante zweite Hälfte. Erneut aber mit Abschlüssen, die Cakici als „Rückbälle“ abqualifiziert. Joker Issa Beydoun machte es besser, bewahrte im Gewühl die Übersicht und traf ins lange Eck (90.+4). „Ich verlange von unseren Stürmern, dass sie die Dinger machen“, betont Cakici, „wir sind abhängig von ihnen, die müssen langsam in die Pötte kommen.“