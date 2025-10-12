TuS Marienborn schenkt gegen Schlusslicht den Sieg her

Sogar gegen das Verbandsliga-Schlusslicht reicht es für die Remis-Könige aus Marienborn nur zu einer Punkteteilung. Die TSG Bretzenheim unterliegt nach schwacher zweiter Hälfte.

Lange mühten sich dominante Marienborner, die Tiefe zu finden und zu klaren Abschlüssen zu kommen. „Sie hatten nach dem 2:0 nichts mehr zu verlieren, das Anschlusstor hat uns gekillt“, resümiert ein konsternierter Ali Cakici. Die Einwechslungen, „sonst unsere Stärke“, zündeten nicht. „Wir haben die Konsequenz einfach nicht“, sagt der TuS-Trainer.

Jetzt klappt es, anders als beim bislang einzigen Dreier gegen Morlautern (2:1), nicht mal mehr gegen ein Schlusslicht. Das siebte Unentschieden war nach 2:0-Führung durch Luka Baljaks Doppelpack (38., im Nachsetzen nach Joshua Klübers Flanke, 50., nach Luis Kerstholds Steckpass) eine gefühlte Niederlage. Nils Frey nutzte per Kopf, dass TuS-Torwart Paul Bienefeld im Luftduell bedrängt worden war (79.), Timothy Brackett verwertete eine Flanke (86.).

Am Ende wurde es wild. Felix Schwab per Kopf (87.) und Michael Kohns völlig frei vor dem Keeper (90.+2) ließen Hundertprozentige aus, auf der Gegenseite köpfte Ricki Schander (82.) frei drüber und Bracketts Schuss musste Jonas Hofmann von der Linie kratzen (87.). Die sieglosen Gäste drängten auf den Dreier, die TuS wollte ihren sicher geglaubten Sieg wiederhaben. Und bleibt nun bei drei Liga-Siegen im ganzen Kalenderjahr stehen, zwei davon gegen Tabellenletzte.

TuS Marienborn: Bienefeld – Hornetz, Hofmann, Beck, Klüber (53. Ritz) – Kohns, Trapp (71. Schwab), Serratore – Schwiderski (59. I. Fakovic), Baljak (85. Breier), Kersthold (67. Zeghli).

Eine ereignisarme erste Hälfte endete turbulent. Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik nickte am kurzen Pfosten ein (42.), Lukas Fischer glich per „Elfmetergeschenk“, so TSG-Trainer Timo Schmidt, aus (45.+2). Luca Scherer war beim Laufen aus dem Strafraum vom Keeper geschubst wurden.

„Glücklich, aber auch leistungsgerecht“ fand Schmidt den Pausenstand, „danach haben sie eine Schippe draufgelegt und wir nicht mehr so konsequent gespielt. Es ist zu leicht, gegen uns Tore zu schießen.“ Das taten Karim Mathis per Flachschuss (53.), River Ries nach Ecke (75.) und noch einmal Özcelik per Abstauber (81.). Kadir Aygurlus Heber blieb Ergebniskosmetik (86.).

TSG Bretzenheim: Van der Velden – Jung (87. Endlich), Günes, Scherer – Leismann, Gehrling (81. Rothenburger), Japke (79. Lucente), Fischer – Noori (64. Sonnenschein), Aygurlu – Frick (64. Tasdemir).