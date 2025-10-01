TuS Marienborn: Pokal-Debakel beim Landesligisten

Diesen Schock muss Ali Cakici erst einmal verdauen. „Es ist sauschwer, schon darüber zu reden“, sagt der Trainer der TuS Marienborn nach der 2:6 (1:4)-Klatsche beim VfR Grünstadt. Dabei hatte der Verbandsligist eigentlich gehofft, beim Landesligisten ins Verbandspokal-Viertelfinale einzuziehen.
Mit viel Marienborner Ballbesitz und Luca Baljaks Führungstor (25.) nach einem Chipball über die Kette ging es gut los. Doch prompt glich Luca Jensen nach einer Ecke im Nachsetzen aus (26.). Als direkt danach Felix Schwab aus fünf Metern drüber zielte, schwante Cakici Böses. „So schnell haben wir gar nicht geguckt, da stand es 1:4“, blickt der TuS-Trainer auf die Treffer von Paul Gehrmann (31.) und Vincent Morgan (43., 44.). „Immer wieder ging es über die rechte Seite, wir kamen bei ihrer Schnelligkeit nicht mehr hinterher.“
Offensiv wollte die TuS Durchgang zwei angehen, „doch das 1:5 und 1:6 waren Kapitulationen“, sagt Cakici. Aus Marienborner Füßen kam der Ball zu Jensen (52.) und Marco Sorg (72.), zudem verballerten die Pfälzer noch einen Elfer (56.). Michael Kohns' 2:6 (81.) änderte nichts mehr, Marc Beck kassierte frustriert noch die Ampelkarte (90.). „Eigentlich sind wir fit“, sagt Cakici, „so kenne ich meine TuS in solchen Spielen nicht. Wir sind brutal abgestraft worden. In einer Runde, wo so viel möglich ist, waren wir des Viertelfinals nicht würdig.“