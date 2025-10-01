Ali Cakici erkannte seine Mannschaft beim Pokal-Aus in Grünstadt nicht wieder. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

TuS Marienborn: Pokal-Debakel beim Landesligisten 2:6 bedeutet das Achtelfinal-Aus in Grünstadt +++ Cakici: "Waren des Viertelfinals nicht würdig"

Diesen Schock muss Ali Cakici erst einmal verdauen. „Es ist sauschwer, schon darüber zu reden“, sagt der Trainer der TuS Marienborn nach der 2:6 (1:4)-Klatsche beim VfR Grünstadt. Dabei hatte der Verbandsligist eigentlich gehofft, beim Landesligisten ins Verbandspokal-Viertelfinale einzuziehen.

Heute, 19:30 Uhr VfR Grünstadt Grünstadt TuS Marienborn Marienborn 6 2 Abpfiff Mit viel Marienborner Ballbesitz und Luca Baljaks Führungstor (25.) nach einem Chipball über die Kette ging es gut los. Doch prompt glich Luca Jensen nach einer Ecke im Nachsetzen aus (26.). Als direkt danach Felix Schwab aus fünf Metern drüber zielte, schwante Cakici Böses. „So schnell haben wir gar nicht geguckt, da stand es 1:4“, blickt der TuS-Trainer auf die Treffer von Paul Gehrmann (31.) und Vincent Morgan (43., 44.). „Immer wieder ging es über die rechte Seite, wir kamen bei ihrer Schnelligkeit nicht mehr hinterher.“