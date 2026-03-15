TuS Marienborn nun Rückrunden-Dritter

Immer wieder Grund zum Jubeln für die TuS. – Foto: Guido Ritz (Archiv)

Abstiegskampf? Über ein Jahr ohne Auswärtssieg? Alles vom Tisch gewischt. Nach dem 4:0 (2:0) beim SV Morlautern, dem siebten Spiel ohne Niederlage, ist die TuS Marienborn auf Verbandsliga-Rang sieben geklettert – mit, erstmals seit Saisonbeginn, einer ausgeglichenen Bilanz.

4:0, so hoch gewann die TuS zuletzt in ihrer Vizemeister-Saison 2022/23. Ein Schützenfest für die eher auf Effizienz abonnierten Marienborner. „Ein erspieltes und erarbeitetes Schützenfest“, sagt Trainer Ali Cakici, der beim Kellerkind Pfälzer Mentalität und Einsatzwille feststellte. „Das Bollwerk mussten wir erst einmal knacken.“

Das gelang Armin Paulus, der eine Flanke mit der Brust annahm und volley in den Winkel schoss (20.). Den für das 2:0 entscheidenden Schachzug schreibt Cakici Cotrainer Marcus Wendel zu: Luis Kersthold und Luka Baljak tauschten die Positionen, und prompt traf Baljak nach Chipball-Vorlage aus mittiger Position (26.). Mit Michael Kohns' 3:0 nach einer Ecke (53.) begannen auch die Platzherren nach vorne zu spielen. So war Raum zum Kontern, Baljak staubte nach Alexander Markiefkas Schuss seinen zwölften Saisontreffer ab (62.).