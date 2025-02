TuS Marienborn: Noch Monate ohne Huth?

Mainz. Auf ein „Spitzenspiel“ freut sich Ali Cakici. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr), wenn Alemannia Waldalgesheim zu Gast ist, geht auch für die TuS Marienborn die Verbandsliga Südwest wieder los. Der Gegner ist als Tabellenzweiter zweifellos ein Top-Team. „Und wenn man sieht, was wir an den Tag legen können, ist es ein Spitzenspiel“, betont der TuS-Trainer, halb als Ankündigung an die Zuschauer, halb als Ansage an sein Team.

„Die Attraktion wird darin liegen, dass die Bemühungen in jeglicher Form auf hohem Level sein müssen“, sagt Cakici. Das gelte offensiv wie defensiv. Die Alemannia hat bei weitem die stärkste Abwehr und steht weit oben, obwohl fünf Verfolger mehr Tore geschossen haben. Effizient, eiskalt, so wurde auch die TuS beim 1:2 in der Hinrunde erwischt. „Das kann ein sehr attraktives, taktisch hochwertiges Spiel werden. Und es stehen genug sehr gute Fußballer auf dem Feld, die die Verbandsliga schmücken.“

Für Patrick Huth wird das „auf keinen Fall“ gelten. Die Winter-Rückkehr des Offensiv-Künstlers löste Begeisterung aus, doch Cakici steht auf der Bremse: „Er ist bei weitem noch nicht so weit. So eine schwere Verletzung, wie er sie hatte, verletzt einen Sportler auch in der Seele. Er hat noch viel Zeit und Arbeit vor sich, deswegen haben wir ihn komplett aus der Planung genommen. Das kann bis zur nächsten Saison dauern.“ Einige Kranke verkomplizieren die Gedankenspiele zudem, und Lirion Aliu ist in Urlaub „Wir werden fünf sehr gute Einwechsler und eine tolle erste Elf haben“, versichert Cakici. Als Joker kommt Luis Kersthold in Frage: „Er zeigt immer mehr, was er kann.“

Mit einem guten Gefühl geht der Chefcoach aus der Vorbereitung. Üblicherweise brauche sein Team immer drei, vier Punktspiele, um ins Rollen zu kommen. Das soll diesmal ganz explizit nicht nötig sein – verspricht er, fordert er.

Ebenfalls am Mittwochabend (19 Uhr) gefordert ist der FC Basara Mainz. Nach dem 3:1-Auftakt vor der Rekordkulisse von 350 Zuschauern gegen Absteiger Baumholder geht es diesmal zu Aufsteiger TuS Steinbach – der am Sonntag 2:0 in Bretzenheim gewann und die TSG damit auf einen direkten Abstiegsplatz verdrängte. Vor der Winterpause vermasselten die Pfälzer dem TSV Gau-Odernheim beim 3:3 die Herbstmeisterschaft. Die „Diamanten“ sind daher doppelt gewarnt.