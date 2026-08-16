TuS Marienborn: Nächster Dreier in der Pfalz

Armin Paulus gelang der 3:2-Siegtreffer.

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Nach dem 1:0-Auftakt bei Verbandsliga-Aufsteiger VfR Grünstadt fährt die TuS Marienborn auch vom Gastspiel bei Viktoria Herxheim mit einem Dreier im Gepäck heim. Freistoßpfiff, Edis Sinanovic steht schnell wieder auf und spielt diagonal auf Armin Paulus, der den Ball annahm und flach ins Eck knallt (90.+2). Damit war der 3:2 (1:0)-Sieg perfekt. „Und der geht insgesamt auf jeden Fall in Ordnung“, sagt TuS-Trainer Timm Belz, „wir hätten um ein, zwei Tore höher führen müssen.“

Nach eher chancenarmem Start auf, so Belz, sehr gutem Rasen traf Meikel Melament aus der Distanz (37.) und Moritz Freisler nach einem Querpass von Carlos Borger (55.). „Herxheim hat sich noch mal gerafft und viele gute Bälle hinter unsere Kette und in die Schnittstellen gespielt“, erzählt der Trainer. Tim Dahl (63., 79.) nutzte zwei dieser Szenen und glich aus.

„Dann wollten beide den Sieg“, erzählt Belz. Die TuS schnappte ihn sich. Und freut sich, nachdem man am zweiten Spieltag frei hatte, am kommenden Sonntag gegen Steinwenden endlich auf den Heim-Auftakt.