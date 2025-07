TuS Marienborn: Mit Timm Belz zurück zum alten Spielwitz?

Mainz. Als Timm Belz bisher zum letzten Mal mit an der Seitenlinie der TuS Marienborn stand, sprang am Ende die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga heraus. Nun ist der 33-Jährige wieder da, als Co-Trainer. Und erzählt, was er mit der zuletzt strauchelnden TuS vorhat.

Aus der Mannschaft kam der Wunsch nach einem festen Co-Trainer, weil Nermin Fakovic gegen Ende der Saison in seinem Job stärker eingespannt war. Ich war ja schon mal da, aber nicht wirklich in fester Funktion, sondern habe einmal die Woche bestimmte Inhalte im Training übernommen, Anlaufen oder Standards etwa. Freddy Schulz (Manager, d. Red.) ist einer meiner besten Freunde. Als er gefragt hat, habe ich gar nicht lange überlegt.

Vieles. Am meisten, dass, egal wer dort war, immer wieder zurück will. Die TuS glänzt nicht mit Geld oder Organisation, auch im positiven Sinne. Hier ist es nicht gestellt oder im negativen Sinn strukturiert, sondern hat einen sehr natürlichen Fluss, was es angenehm macht.

Welche Rolle haben Sie im Trainerteam?

Ich bin gemeinsam mit Jens Strußenberg fester Co-Trainer. Kevin Weissmann und Marcus Wendel unterstützen ebenfalls. Wir teilen uns die Aufgaben auf. Kayhan (Cakici, Chefcoach, d. Red.) bestimmt nicht alles, sondern hat eine positive Faulheit. Wir legen uns auf die Inhalte fest, die wir Woche für Woche vermitteln wollen, besprechen aber oft recht spontan, welche Übung wir genau machen. Wir legen uns nicht auf Spielerzahlen fest. Strukturierter werden soll die Zusammenarbeit mit zweiter Mannschaft und A-Jugend, was die Kader- und Trainingsplanung angeht.

Können Sie ein paar Sätze über Ihre bisherige Trainerlaufbahn erzählen?

Angefangen habe ich bei Hassia Bingen in der Jugend. Bei Petr Ruman habe ich Fußballcamps gemacht und kam so zu den Offenbacher Kickers, wo ich drei Jahre, auch festangestellt als administrativer Leiter, tätig war. Ich habe die A-Lizenz abgelegt und wollte beim SV Wehen Wiesbaden den nächsten Schritt Richtung Hauptberuf gehen. Dann kam die Vernunft und das Maschinenbau-Studium. In Marienborn haben viele meiner Freunde gespielt. Jetzt hat sich alles eingependelt mit der Arbeit, sodass wieder mehr Zeit für Fußball ist.

Spielen Sie auch weiterhin in Budenheim?

Ich versuche es, aber ich schaffe es aktuell nicht ins Training. Die Einsatzzeiten dort dürften eher zurückgehen, was mir sehr leidtut.

Vorige Saison stürzte die TuS zwischenzeitlich an den Rand der Abstiegszone ab. Wie kann verhindert werden, dass dies wieder passiert?

Ich glaube, diese Saison kann man das noch schwieriger verhindern. Was die TuS die letzten Jahre stark gemacht hat, der spielerische Witz, weswegen ich auch gern da bin, wollen wir wiederfinden. Und wieder eine Fitness an den Tag legen, die besser ist als die des Gegners.

In den vergangenen Jahren hatte die TuS einen enormen Aderlass bei Spielern, die für Scorerpunkte gesorgt haben, und vorige Saison den zweitschwächsten Sturm. Wer soll die Tore schießen – und wie?

Am liebsten alle! Wenn jeder dreimal trifft, schießen wir mehr Tore. Mit Alexander Markiefka haben wir einen geilen Stürmer aus unserer Zweiten. Wir haben Luka Baljak dazu bekommen, Ilhan Fakovic blüht in der Vorbereitung auf. Wir haben genug gute Leute und wollen über Spielwitz und Struktur kommen.

Ein weiterer Punkt ist das Thema Altersstruktur. Wie gelingt die Integration der jungen Leute, der Generationswandel?

Wir haben eine gute Mischung aus Jung und Alt, aus vielen gestandenen Verbandsligaspielern und Talenten. Ich spüre keinen Umbruch, sondern einen fließenden Übergang.

Wie läuft die Vorbereitung auf die neue Saison bislang bei der TuS Marienborn?

Sehr positiv, die Beteiligung ist sehr gut. Mit dem, was wir mit der Mannschaft vorhaben und wie sie mitzieht, sind wir sehr zufrieden.

Ali Kayhan Cakici geht in die zehnte Saison. Bei solchen Amtszeiten ergraut man entweder in Würde und bekommt ein Denkmal gebaut, oder eine Nachfolge steht irgendwann an. Welche Perspektiven sehen Sie bei der TuS für sich?

Ich will einfach bei der TuS was machen. Ich hoffe, Kayhan macht elf Jahre statt zehn. So oder so hat er sich ein Denkmal gebaut. Ihm wird nachgesagt, im Training immer das Gleiche zu machen, und ich glaube, er findet das witzig. Wir haben in drei Wochen nicht einmal „Rein Raus Micky Maus“ gespielt, aber jetzt habe ich es fest vor. Er ist sehr gut darin, die Menschen zu packen und abzuholen. Wenn meine Zeit kommen soll, wird sie kommen, aber das wird nicht von mir ausgehen.

Das Interview führte Torben Schröder.