TuS Marienborn meldet seinen letzten Neuzugang

Die letzten beiden Kaderplätze sind vergeben bei Verbandsligist TuS Marienborn. Marcel Geiß, 29-jähriger Mittelfeldspieler mit Vergangenheit in der eigenen 1b und Zwischenstationen in Erbach und Budenheim, greift noch einmal an. Und aus der A-Jugend des TSV Gau-Odernheim, die in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga aktiv war, kommt Baran Sayur. Der 19-jährige Linksfuß ist für die Abwehr vorgesehen.
In beiden Fällen handelt es sich um eine Rückkehr. „Ich war in Marienborn Barans F-Jugend-Trainer“, erzählt Manager Freddy Schulz. Über die Gonsenheimer Jugend führte der Weg des Deutsch-Türken nun zurück an die Kirschhecke. „Marcel ist seit der Rückrunde wieder da. Er trainiert mit, ist immer da, wichtig für die Kabine und mit den Jungs befreundet.“ Der Routinier ist eine Option im Mittelfeldzentrum. „Damit haben wir 24 Feldspieler und zwei Torhüter“, sagt Schulz, „damit planen wir erst mal.“
Der Kader in der Übersicht:
Tor: Faik Baka, Paul Bienefeld, im Saisonverlauf nach Rückkehr nach Mainz Patrick Stofleth
Abwehr: Marc Beck, Jonas Hofmann, Julian Hornetz, Michael Kohns + Marvin Heinrich (Eintracht Bad Kreuznach), Alexander Rimoldi (TSV Schott Mainz), Baran Sayur (Gau-Odernheim U19)
Mittelfeld: Moritz Freisler, Marcel Geiß, Meikel Melament, Dennis Ritz, Maximilian Rund, Felix Schwab, Tarek Schwiderski, Antonio Serratore, Mateo Trapp + Leonardo Rastiello, Edis Sinanovic (beide Bad Kreuznach)
Angriff: Luis Kersthold, Alexander Markiefka, Armin Paulus + Carlos Borger (Katzweiler), Matti Rieß, Yannik Wex (beide Eintracht Bad Kreuznach)
Trainer: Timm Belz, Cotrainer: Dr. Niklas Grimm (Rot-Weiß Walldorf), Christopher Dietrich (zuletzt Eintracht Bad Kreuznach)
Abgänge: Nermin Fakovic, Moritz Breier (beide SV Klein-Winternheim), Patrick Huth, Alae Laissar, Issa Beydoun (alle VfB Bodenheim), Anas Zeghli (Eintracht Bad Kreuznach), Luka Baljak (SG Hüffelsheim), Ilhan Fakovic (Spvgg. Ingelheim), Joshua Klüber (München).