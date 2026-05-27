TuS Marienborn meldet seinen letzten Neuzugang Abwehr-Talent aus Gau-Odernheim wechselt an die Kirschhecke +++ Routinier aus der 1b rückt hoch von Torben Schröder · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Timm Belz (l.) und Freddy Schulz (r.) freuen sich über Rückkehrer Baran Sayur. – Foto: Freddy Schulz

Die letzten beiden Kaderplätze sind vergeben bei Verbandsligist TuS Marienborn. Marcel Geiß, 29-jähriger Mittelfeldspieler mit Vergangenheit in der eigenen 1b und Zwischenstationen in Erbach und Budenheim, greift noch einmal an. Und aus der A-Jugend des TSV Gau-Odernheim, die in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga aktiv war, kommt Baran Sayur. Der 19-jährige Linksfuß ist für die Abwehr vorgesehen.

In beiden Fällen handelt es sich um eine Rückkehr. „Ich war in Marienborn Barans F-Jugend-Trainer“, erzählt Manager Freddy Schulz. Über die Gonsenheimer Jugend führte der Weg des Deutsch-Türken nun zurück an die Kirschhecke. „Marcel ist seit der Rückrunde wieder da. Er trainiert mit, ist immer da, wichtig für die Kabine und mit den Jungs befreundet.“ Der Routinier ist eine Option im Mittelfeldzentrum. „Damit haben wir 24 Feldspieler und zwei Torhüter“, sagt Schulz, „damit planen wir erst mal.“

In ganz jungen Jahren trug Baran Sayur bereits das TuS-Trikot – Foto: Freddy Schulz

Der Kader in der Übersicht: Tor: Faik Baka, Paul Bienefeld, im Saisonverlauf nach Rückkehr nach Mainz Patrick Stofleth