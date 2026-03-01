TuS Marienborn ist der Favoriten-Schreck

Die Marienborner haben zurzeit viel Grund zum Jubeln. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

2:2 (1:2) beim Tabellenzweiten Jahn Zeiskam – das ist für die TuS Marienborn zweifelsohne ein Erfolg. Die Mainzer setzen damit ihren Spurt raus aus dem Verbandsliga-Keller fort. Auch wenn die Serie von 375 Minuten ohne Gegentor zu Ende ging, gelang das fünfte Spiel ohne Niederlage, darunter zuletzt gegen drei Aufstiegskandidaten.

Der Matchplan ging zunächst so gar nicht auf. Ohne die Mittelstürmerposition zu besetzen, war die tief stehende TuS auf Kompaktheit aus, wollte den Spielfluss und die Energie der Platzherren bremsen. Einen ein paar Meter zur Seite verlegten Freistoß, der einen Abpraller herbeiführte, und einen Ball über die Abwehrkette später stand es 0:2, Robert Cenusa traf doppelt (6., 9.).

Ja, sagt TuS-Trainer Ali Cakici, das Remis ist ein Grund zur Freude – „wäre da nicht die Riesen-Doppelchance kurz vor Schluss gewesen“. Luka Baljaks Schuss parierte Keeper Mario Prskalo stark, Alexander Markiefka verzog knapp. „Das wäre dann sensationell gewesen. Aber wenn man nach einem 0:2 so zurückkommt, sollte man zufrieden sein.“

„Unser ein bisschen unorthodoxes System hat in vielen Situationen gut gegriffen“, sagt Cakici, „wir haben immer wieder gut kombiniert, haben viele Räume gesehen und hatten immer das Gefühl, da kann was passieren.“ Daher war der doppelte Rückschlag schnell verkraftet. Cakici sah 30 Minuten Augenhöhe bis zur Pause und gab beim Seitenwechsel den Kurs aus, auf Sieg zu spielen.

Paulus' Doppel-Debüt

Davor und danach stellte Armin Paulus auf 2:2. 2023 aus der Jugend von 1817 Mainz gekommen, war der Doppelpacker seither für die zweite Mannschaft am Ball. Auf das Startelf-Debüt in Waldalgesheim (1:0) folgte nun die Tor-Premiere. Erst legte Baljak quer (44.), dann schnappte sich Paulus einen Fehlpass auf letzter Linie (54.). Mehr Tore waren drin. Antonio Serratores Freistoß knallte an die Latte, die Pfälzer trafen ebenfalls zweimal Alu, zudem forderte die TuS vehement einen Handelfmeter.

„Wir sind im Moment gegen die Spitzenmannschaften sehr gut und müssen das jetzt übertragen“, blickt Cakici auf das nächste Heimspiel gegen Viktoria Herxheim am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) voraus.

TuS Marienborn: Baka – Hornetz, Hofmann, Beck, Kohns, Kersthold (80. Ritz) – Serratore (71. Beydoun), Schwab (90. Breier) – Paulus (76. Zeghli), Melament (66. Markiefka), Baljak.