TuS Marienborn II: Total-Umbruch beim Landesliga-Neuling

Hinter dem neuen TuS-Trainer Philip Spieckermann liegt eine anstrengende Tranfsferphase. Foto: Boris Korpak/pakalski-press (Archiv)

Mainz. Von der Aufstiegsmannschaft der TuS Marienborn II ist kaum noch etwas übrig geblieben. Der Bezirksliga-Rheinhessen-Zweite des Vorjahres startet mit einem nahezu komplett veränderten Kader in der Landesliga Ost. Auch auf der Trainerbank hat es einen Wechsel gegeben. Trotz des Komplett-Umbruchs sehen die Marienborner Chancen auf den Klassenverbleib.

Wer gegangen ist, wer jetzt für die TuS-Zweite spielt und wie der neue Trainer Philip Spieckermann die Schwierigkeiten der Transferphase gemeistert hat, lest Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.