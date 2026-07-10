 2026-07-09T13:54:06.091Z

Transfers

TuS Marienborn II: Total-Umbruch beim Landesliga-Neuling

Die meisten Aufstiegshelden haben sich verabschiedet, doch die vielen Zugänge geben Landesliga-Aufsteiger TuS Marienborn II Zuversicht für den Klassenverbleib

von Torben Schröder · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Hinter dem neuen TuS-Trainer Philip Spieckermann liegt eine anstrengende Tranfsferphase. Foto: Boris Korpak/pakalski-press (Archiv)
Hinter dem neuen TuS-Trainer Philip Spieckermann liegt eine anstrengende Tranfsferphase. Foto: Boris Korpak/pakalski-press (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Landesliga Ost
Marienborn II
Philip Spieckermann
Philip Spieckermann

Mainz. Von der Aufstiegsmannschaft der TuS Marienborn II ist kaum noch etwas übrig geblieben. Der Bezirksliga-Rheinhessen-Zweite des Vorjahres startet mit einem nahezu komplett veränderten Kader in der Landesliga Ost. Auch auf der Trainerbank hat es einen Wechsel gegeben. Trotz des Komplett-Umbruchs sehen die Marienborner Chancen auf den Klassenverbleib.

Wer gegangen ist, wer jetzt für die TuS-Zweite spielt und wie der neue Trainer Philip Spieckermann die Schwierigkeiten der Transferphase gemeistert hat, lest Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.