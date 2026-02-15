TuS Marienborn II: Der neue Chefcoach steht fest

Die Marienborner Zweite wird künftig von Philip Spieckermann (eingeklinkt) betreut. – Foto: Michael Fink

Der Co- wird zum Cheftrainer. Genauso wie bei den Verbandsliga-Fußballern der TuS Marienborn, wo Timm Belz im Sommer Ali Cakici beerben wird, rückt auch beim Unterbau der aktuelle Assistent auf. Philip Spieckermann wird beim Bezirksliga-Zweiten auf Stephan Lampert folgen.

Spieckermann kam vor drei Jahren eigentlich, seiner langjährigen Tätigkeit für die SG Schornsheim entsprechend, mit sportlicher Leitungsfunktion zur TuS, rückte aber bald ins Trainerteam auf und wollte künftig gern als Chefcoach arbeiten. Als dann Lamperts Sommer-Abgang zu Kastel 06 fest stand, fügte sich eins zum anderen. „Wir haben die Mannschaft mit ins Boot geholt und es gemeinsam entschieden, wie bei der TuS üblich“, sagt Spieckermann.

Cheftrainer-Erfahrung sammelte der 35-Jährige bislang in der Armsheimer Jugend und kurz als Interimslösung in der C-Klasse. Nun folgt der nächste Schritt, womöglich sogar in der Landesliga. Aktuell ist die TuS Zweiter, mit gutem Vorsprung. Diesen Rang zu halten, ist das klar formulierte Ziel. „Alles, was dann kommt, ist Bonus“, sagt Spieckermann. Parallel zur Vorbereitung auf den Liga-Start bei Vizemeister Horchheim (1. März) läuft die Kaderplanung. „Wir würden gern möglichst viele Spieler halten“, sagt Spieckermann.