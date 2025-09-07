TuS Marienborn: Freislers märchenhafter Abgang

Nach dem Spiel zieht Moritz Freisler noch einen Sprint an. Eine weitere Getränkekiste muss her, geholt aus den Katakomben der TuS Marienborn. Schließlich gibt es doppelt Grund anzustoßen: auf den ersten Saison-Sieg in der Verbandsliga – und zum Ausstand des 29-Jährigen.

Acht Monate bereist Freisler nun, mit kurzer Unterbrechung über Weihnachten, Südostasien. Wann, wenn nicht jetzt, sagte sich der Gymnasiallehrer zwischen Referendariat und Verbeamtung. Und danach? „Komme ich wieder her, die TuS ist mein Verein.“ Da nahm es sich fast schon märchenhaft aus, als Freisler beim 2:1 (0:1) gegen den SV Morlautern die Wende brachte.

Dribbling und flache Flanke, und Freisler lochte am kurzen Pfosten zum 1:1 ein (80.). Vorlagengeber Luis Kersthold legte selbst nach einem Einwurf per Drehschuss nach (83.). Damit war Yvan Kenmos Umschalt-Tor (16.) wettgemacht. Das Schlusslicht aus der Pfalz fand im Konter immer wieder Räume, machte aber nichts draus. Die TuS mühte sich lange, ohne Gefahr zu versprühen, hatte aber den längeren Atem.

Marathonläufer Freisler sowieso. „Ich hatte gar nicht mit so viel Spielzeit gerechnet“, sagt der Urlauber, der zuletzt schon deutlich kürzer getreten war, und strahlt: „Ich habe vier Spiele gemacht, mit Pokal, und drei gewonnen – das wird meine allererste ungeschlagene Saison. Ich hoffe, das war jetzt ein Brustlöser für die Jungs.“ Trainer Ali Cakici vermisst seinen „Fußball-Sohn“ jetzt schon. Und meint auch Freisler, wenn er sagt: „Wir brauchen eine Bank, die uns besser macht. Die hatten wir heute.“