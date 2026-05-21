TuS Marienborn: Drei weitere Kreuznacher kommen

Am Saisonende trennen sich die Wege: Marvin Heinrich wechselt nach Marienborn, Deniz Darcan (vorne, v.l.) hat bei Eintracht Bad Kreuznach verlängert. – Foto: Mario Luge

Der letzte Verbandsliga-Spieltag der führt die TuS Marienborn zu Tabellennachbar TuS Hohenecken (Sonntag, 15 Uhr). Nach der Rückkehr feiern erste, zweite und dritte Mannschaft gemeinsam den Saisonausklang, der zum Ende der Ära Ali Cakici besonders emotional werden dürfte.

Die Personalplanung hat Manager Freddy Schulz schon vorher weitgehend abgeschlossen. Abwehrspieler Marvin Heinrich (23) und „Offensiv-Freigeist“ Leonardo Rastiello (19) folgen ihren Teamkollegen Edis Sinanovic, Matti Rieß und Yannik Wex aus Bad Kreuznach nach Marienborn – ebenso wie Christopher Dietrich. Der Assistent von Ex-Eintracht-Chefcoach Thorsten Effgen wird im Staff von Trainer Timm Belz vornehmlich für das Athletiktraining zuständig sein.

Den Sturm verstärken soll Carlos Borga (29). Der spielende Cotrainer bei Westpfalz-Bezirksligist Katzweiler beginnt sein Referendariat in Mainz und war eigentlich schon auf dem Sprung zur TSG Bretzenheim. Ein weiterer möglicher Neuzugang hat noch ein paar Tage Bedenkzeit erbeten. „Mit 24 Feldspielern und zwei Torhütern planen wir dann erst einmal keine weiteren Aktivitäten“, sagt Schulz.