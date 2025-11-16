TuS Marienborn: Der Befreiungsschlag

Die Steine purzelten zentnerweise von den Herzen der treuen Fans und Ehrenamtlichen. Das war mal wieder ein richtig überzeugendes Verbandsligaspiel der TuS Marienborn. Begünstigt von Blitzstart und Traumtor, wurde der starke Aufsteiger SG Hüffelsheim 3:0 (2:0) geschlagen.

„Endlich war das Spielglück mal auf unserer Seite“, sagt Mittelfeld-Arbeiter Felix Schwab, „wir haben es häufiger so probiert, dass wir auf unsere Momente warten. Oft hat das nicht geklappt, weil wir nicht mit der Intensität da waren, die wir heute hatten.“ Hinzu kam der Brustlöser durch Patrick Huths Schlussgong-1:0 vor Wochenfrist gegen Hohenecken.

Am 11.11. erfuhr die Öffentlichkeit dann, dass es mit Cheftrainer Ali Cakici nicht in eine elfte Saison gehen wird. „Allen ist noch mal bewusst geworden, wo wir stehen – und dass wir uns nicht mit dem Gang in die Landesliga verabschieden wollen“, sagt Kapitän Marc Beck.

Nach 40 Sekunden ertönte der Pfiff – Handelfmeter, Luka Baljak verwandelte (2.). Der perfekte Start, denn nun war alle Verantwortung, das Spiel zu gestalten, bei den Gästen. Oft hatten sie sich vergeblich eine Sicherheit gebende Führung gewünscht, nun sah man, wie viel sie wert ist. Die TuS verteidigte aufmerksam, lief aggressiv an, mied fußballerisch jedes Risiko – und feierte ein erneutes Huth-Traumtor, diesmal per Freistoß (31.).

Bis auf zwei Alutreffer (53., 61.) brachte Hüffelsheim trotz aller Spielstärke keine nachhaltigen Druckphasen und kaum zwingende Abschlüsse zustande. Hinten raus ließ die TuS durch Huth (62.), Baljak (79., 82.), Alexander Markiefka (79.) und Joshua Klüber (89.) dicke Konterchancen aus, ehe Baljak nach Markiefkas Ballklau gegen den Keeper das 3:0 setze (90.+2).

Das lang ersehnte dritte Tor

Es war erst das zweite Mal in diesem Kalenderjahr, dass mehr als zwei Marienborner Tore fielen. Ein Befreiungsschlag, kollektive Erleichterung. Auch Luis Kersthold, der früh mit Brummschädel vom Feld musste und von Teammanager Freddy Schulz in die Klinik gebracht wurde, konnte beim Schlusspfiff im Turban wieder mit den Kollegen jubeln.

Schon oft, sagt Beck, verhinderten einzelne, entscheidende Momente, die diesmal alle gut ausgingen, einen ähnlichen Spielverlauf. „Wir hatten die ganze Hinrunde nur zwei Mal gewonnen“, strahlt Schwab, „das tut jetzt einfach gut.“ Fehlt eigentlich, im letzten Auswärtsspiel des Jahres in Waldalgesheim (Sonntag, 15 Uhr), nur noch der erste Auswärtssieg.

TuS Marienborn: Bienefeld – Hornetz, Hofmann, Beck, Kohns, Klüber – Laissar (51. Melament), Schwab, Serratore (80. I. Fakovic), Kersthold (20. Huth, 76. Markiefka) – Baljak.