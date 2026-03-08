TuS Marienborn: Cakici-Aus verleiht Flügel

Im Schlussspurt seiner Amtszeit steht Ali Cakici mit der TuS Marienborn auf der Sonnenseite des Fußballerlebens. – Foto: Michael Wolff

Die Serie geht weiter. Das 2:1 (1:0) gegen Viktoria Herxheim war das sechste Spiel der TuS Marienborn ohne Niederlage. Seitdem bekannt ist, dass die Amtszeit, die Ära von Trainer Ali Cakici zum Saisonende zu Ende gehen wird, reitet die TuS auf der Erfolgswelle. Offenbar wollen seine Spieler ihm den perfekten Abschied bescheren. Oder?

„Ich glaube, dass alles, was wir vorher ohnehin schon gemacht haben, noch intensiver geworden ist“, sagt Cakici. Aber der Hauptgrund für die Erfolgsserie sei ein anderer: „Wir sind gefühlt immer noch ein Bezirksligist, der Verbandsliga spielt. Ich kann nicht zaubern. Wir hatten einen Riesen-Umbruch, gleichzeitig ist die Liga stärker geworden. Die Mannschaft vertraut sich selbst und meinen Worten, hat eine große soziale Stärke. Diese Art zwischen uns war immer eine Konstante. Aber jetzt sind wir fit, alle beisammen und spielen ein System, das wir können.“

Und das beruhte erneut darauf, dem Gegner den Ball zu überlassen und auf Konter zu setzen. Heraus sprang ein, so Cakici, „definitiv verdienter“ Sieg. Einen Befreiungsschlag des Keepers schoss Luis Kersthold umstandslos aus rund 30 Metern ins verwaiste Tor (40.), dann traf Marc Beck per Kopf nach einer Ecke (85.). Nach Lattentreffern von Alexander Markiefka und Luka Baljak sowie Ilhan Fakovics freier Schusschance vor dem Keeper wirkte das 2:0 überfällig. Und nach Tim Dahls Anschluss (90.) brannte auch in der Nachspielzeit nichts mehr an.