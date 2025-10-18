Verbandsligist TuS Marienborn um Antonio Serratore (links) kann die vielen ordentlichen Leistungen bislang zu selten in Siege ummünzen. Archivfoto: Jörg Henkel/hbz

TuS Marienborn braucht „das eine Ergebnis, das alles ändert“ Mainzer Verbandsligist zeigt gute Leistungen bei schlechten Ergebnissen und hofft auf den Befreiungsschlag Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Marienborn Mechtersheim Mateo Trapp Antonio Serratore Tarek Schwiderski

Mainz. Zehn aus elf. Bis zum jüngsten 2:2 gegen Steinbach ist die TuS Marienborn in sämtlichen bisher absolvierten Verbandsligaspielen 0:1 in Rückstand geraten. So gesehen, sind die sieben Unentschieden, die zehn noch erreichten Punkte gar nicht so schlecht. Doch nur ein Dreier sorgt dafür, dass die TuS, obgleich offenkundig mit Comeback-Qualitäten ausgestattet, tabellarisch vom Fleck kommt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Es ist sehr schwer gegen uns zu gewinnen, aber auch sehr schwer für uns selbst zu gewinnen“, bringt es Flügelspieler Tarek Schwiderski auf den Punkt. „Da waren so viele Spiele, wo du denkst, da musst du einfach gewinnen.“ Immerhin, sagt Kapitän Mateo Trapp, waren die Punktgewinne zum Saisonstart eher glücklich, nun sind sie oft ein Grund zum Klagen. Etwa im über weite Strecken dominanten Steinbach-Spiel. „Das hatte alles, was ein Spiel braucht, Einstellung, Lautstärke“, sagt Mittelfeldspieler Antonio Serratore, „wir hatten gefühlt nur Ballbesitz, haben alle Zweikämpfe gewonnen, müssen viel mehr Tore schießen – und haben vergessen, dass es über 90 Minuten geht. Ich habe so schlecht geschlafen, wie lange nicht mehr.“

„Wir spielen einen deutlich ansehnlicheren Fußball, haben viel mehr Kontrolle über den Gegner, viel mehr Ideen mit Ball“, vergleicht Schwiderski die aktuelle mit der vorigen Saison, „die Ergebnisse haben es nur noch nicht mitbekommen.“ Ein zentrales Thema: die Effektivität. In zehn der elf Spiele gelang auch mindestens ein eigener Treffer, nie jedoch mehr als zwei. Wie schon vorige Saison, schoss nur das Schlusslicht weniger Tore. „Wir kommen viel häufiger vor die Hütte, haben mehr Tempo vorne“, sagt Trapp. Und spricht von einer „Ergebniskrise“. „Wir probieren viel, im letzten Drittel fehlt aber die Kreativität. Das ist viel Aufwand für wenig Ertrag“, stellt Serratore fest. Freie Abschlüsse, den Rücken der Abwehr finden, Läufe in die Tiefe nur um Löcher zu reißen, Flanken zum Mann bringen – da tut die TuS sich schwer. Im Training wird daran, wie die Spieler sagen, viel gearbeitet. Es gehe, so Schwiderski, nicht um gänzlich durchgetaktete Spielzüge, sondern um einzelne Abläufe, Aufbauvarianten, Spielen und Gehen, Tiefenläufe, klatschen lassen, die ganze Palette. Es muss nur umgesetzt werden. Marienborn bei Primus und Meisterschaftsfavoriten TuS Mechtersheim zu Gast