TuS Marienborn begrüßt drei Rückkehrer

Wieder vereint an der Kirschhecke: Trainer Timm Belz, die Neuzugänge Alexander Rimoldi, Matti Rieß und Yannik Wex sowie Manager Freddy Schulz (v.l.). – Foto: Timm Belz

Sie sind wieder vereint. Alexander Rimoldi und Matti Rieß, das 19-Tore-Duo aus der Saison 2023/24, wird kommende Runde wieder für Verbandsligist TuS Marienborn auflaufen. Und in Yannik Wex noch einen weiteren Rückkehrer begrüßen. An diesem Freitag (19.30 Uhr) will die TuS im Rheinhessen-Derby bei Schlusslicht VfB Bodenheim einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Die Wechsel folgen dem in Marienborn beliebten Konzept „Spielen mit Freunden“. Timm Belz, aktuell Cotrainer und künftig Chefcoach bei der TuS, fädelte Alexander Rimoldis bereits zweite Rückkehr vom TSV Schott Mainz im privaten Plausch ein. Matti Rieß hatte offenbar ebenfalls Lust auf ein Comeback. Auch Yannik Wex soll helfen, den schmerzhaften Abgang von Toptorjäger Luka Baljak (SG Hüffelsheim) zu kompensieren.

Wie die Wechsel zustande gekommen sind und wie Belz die letzten drei, vier freien Kaderplätze vergeben möchte, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.