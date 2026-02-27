TuS Marienborn beendet den Auswärtsfluch

Hart umkämpft: Die Partie zwischen den Marienbornern (grüne Trikost) und Waldalgesheim. Foto: Edgar Daudistel

waldalgesheim. Extra-lange Winterpause? Durchwachsene Vorbereitung? Alles kein Grund für die Verbandsliga-Fußballer der TuS Marienborn, nicht an alte Serien anzuknüpfen. Das 1:0 (1:0) bei Alemannia Waldalgesheim im nachgeholten Nachholspiel war das vierte Zu-Null am Stück, darunter drei Siege – und der erste Auswärts-Dreier seit November 2024.

Luka Baljak beendete die 15-monatige Wartezeit mit seinem goldenen Tor in Minute 33. SVA-Verteidiger Justin Padberg war auf letzter Linie weggerutscht, das Sturm-Talent lief für Saisontor Nummer zehn frei auf die Hütte zu. 2:2 nennenswerte Chancen zählte TuS-Trainer Ali Cakici. Der eine, kapitale Fehler entschied ein hochwertiges, aber chancenarmes und darum typisches 0:0-Spiel zugunsten der Mainzer.

„Ein glücklicher Sieg“, der Cakici keinen Deut weniger freut. Die Erklärung kam kurz und bündig auf den Punkt: Der Ausnahme-Torschütze der Platzherren, Mahdi Mehnatgir, war gesperrt, „und wir hatten ein paar Jungs auf dem Platz, die Tore schießen können“, erzählt Cakici. „Deshalb habe ich meiner Mannschaft vor dem Spiel gesagt: Wir sind Favorit.“ Für den SVA war die Niederlage ein schmerzhafter Rückschlag im Aufstiegsrennen, für die TuS ein weiterer Schritt raus aus dem Tabellenkeller.

Cakici lobt einen mit guter Ordnung und einstudierten Abläufen agierenden Gegner. „Das ist eine Mannschaft, die ständig trainiert. Aber wir sind eine Mannschaft, die aus wenig viel machen kann.“ Die Defensive mit Torwart-Talent Faik Baka sowie die Dreierkette Jonas Hofmann, Marc Beck und Michael Kohns, die allemal höheren Anforderungen genügt, ist das Prunkstück im Klassenkampf. Genauso wie eine aufs Wesentliche fokussierte Spielweise. Cakici spricht von einer „Mentalitätsfrage“: „Wir sind körperlich an die Grenzen gegangen.“ Und so änderte auch die Zeitstrafe gegen Moritz Breier (84.), der an einer Schiedsrichterentscheidung etwas auszusetzen hatte, nichts mehr am Endstand, den Ex-Alemanne Antonio Serratore „verdient, aber äußerst glücklich“ fand: „Sonst bin ich wahrscheinlich noch nie so viel gegen den Ball gelaufen und hatte so wenige Aktionen wie heute.“

Selber Auftakt ins Jahr wie in 2025

Für beide Teams war es ein Déjà-vu. Fast genau ein Jahr zuvor hatte die TuS ihren Punktspielauftakt gegen die Alemannia ebenfalls 1:0 gewonnen, allerdings daheim. Es folgte eine lange Durststrecke und der Sturz in den Abstiegskampf, der schließlich ein gutes Ende nahm. Aktuell erweckt die Mannschaft einen weitaus stabileren Eindruck. Die nächste Nagelprobe folgt auf dem Fuße.

Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum Tabellenzweiten Jahn Zeiskam. „Das wird wieder eine ganz andere Herausforderung“, sagt Cakici, „sie haben viele Torjäger, da müssen wir uns wieder neu orientieren.“ Doch der Auswärtsfluch ist gebrochen. Überfällig findet der TuS-Trainer diesen Moment. „Solche Statistiken spielen für mich keine Rolle. Wir haben die Punkte gebraucht, um drin zu bleiben.“ Ganz nebenbei hilft die TuS mit dem Sieg in Waldalgesheim und womöglich ja auch mit Zählbarem in Zeiskam dem Stadtrivalen FC Basara Mainz, der im Rennen um die Aufstiegsränge am Samstag (15 Uhr) Spitzenreiter TuS Mechtersheim empfängt.