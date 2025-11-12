 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

TuS Makkabi will Wiedergutmachung – Topteams gefordert

NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 13. Spieltags

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Nord
FC Viktoria
Klosterfelde
F.C. Hansa II
Tasmania

Zum Start des 13. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord geht es um Wiedergutmachung, Prestige und wichtige Punkte im Titelrennen. Nach den intensiven Partien der Vorwoche stehen besonders TuS Makkabi Berlin, der FC Anker Wismar und Tennis Borussia Berlin im Fokus.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

So., 16.11.2025, 12:00 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
12:00

Der TuS Makkabi Berlin steht unter Zugzwang. Der Tabellendritte will gegen den FSV Optik Rathenow zurück in die Erfolgsspur finden, um nicht weiter den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Die Gäste aus Rathenow reisen mit neuem Selbstvertrauen an, nachdem sie zuletzt bei Dynamo Schwerin und gegen Tennis Borussia Berlin überzeugten. Makkabi wird auf seine Offensivstärke setzen müssen, um die disziplinierte Defensive des Gegners zu knacken. Für Rathenow bietet sich die Chance, den Abstand zu den unteren Rängen weiter zu vergrößern. Ein Duell zwischen Druck und Aufwind.

---

Di., 18.11.2025, 20:00 Uhr
FC Anker Wismar
FC Anker WismarAnker Wismar
SV Siedenbollentin
SV SiedenbollentinSV Siedenb.
20:00

Beim Flutlichtspiel am Dienstagabend trifft der FC Anker Wismar auf den starken Aufsteiger SV Siedenbollentin. Beide Teams haben zuletzt Federn gelassen: Wismar unterlag deutlich in Lichtenberg, Siedenbollentin kam gegen Schlusslicht Viktoria Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Für beide Teams ist dieses Spiel ein richtungsweisendes – Wismar braucht Punkte, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, während Siedenbollentin mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen könnte. Spannung ist garantiert.

---

Mi., 19.11.2025, 19:30 Uhr
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
19:30

Tennis Borussia Berlin empfängt am Mittwochabend die Reserve des FC Hansa Rostock. TeBe konnte zuletzt nur Remis spielen, während die jungen Rostocker ein 2:2 gegen Schwerin holten. Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld, haben aber den Blick nach oben nicht verloren. Für die Berliner wäre ein Heimsieg ein wichtiger Schritt, um wieder an die oberen Tabellenränge anzuknüpfen. Hansa II hingegen will seine Auswärtsform bestätigen. Es dürfte eine taktisch geprägte Partie werden, bei der Kleinigkeiten entscheiden könnten.

---

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
19:30

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
TSG Neustrelitz
TSG NeustrelitzTSG Neustre.
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde
20:00

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
13:00

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
13:00

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
13:00

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 012.11.2025, 10:00 Uhr
redAutor