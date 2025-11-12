TuS Makkabi will Wiedergutmachung – Topteams gefordert

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Zum Start des 13. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord geht es um Wiedergutmachung, Prestige und wichtige Punkte im Titelrennen. Nach den intensiven Partien der Vorwoche stehen besonders TuS Makkabi Berlin, der FC Anker Wismar und Tennis Borussia Berlin im Fokus.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

So., 16.11.2025, 12:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi FSV Optik Rathenow Rathenow 12:00 PUSH

Der TuS Makkabi Berlin steht unter Zugzwang. Der Tabellendritte will gegen den FSV Optik Rathenow zurück in die Erfolgsspur finden, um nicht weiter den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Die Gäste aus Rathenow reisen mit neuem Selbstvertrauen an, nachdem sie zuletzt bei Dynamo Schwerin und gegen Tennis Borussia Berlin überzeugten. Makkabi wird auf seine Offensivstärke setzen müssen, um die disziplinierte Defensive des Gegners zu knacken. Für Rathenow bietet sich die Chance, den Abstand zu den unteren Rängen weiter zu vergrößern. Ein Duell zwischen Druck und Aufwind. ---

Beim Flutlichtspiel am Dienstagabend trifft der FC Anker Wismar auf den starken Aufsteiger SV Siedenbollentin. Beide Teams haben zuletzt Federn gelassen: Wismar unterlag deutlich in Lichtenberg, Siedenbollentin kam gegen Schlusslicht Viktoria Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Für beide Teams ist dieses Spiel ein richtungsweisendes – Wismar braucht Punkte, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, während Siedenbollentin mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen könnte. Spannung ist garantiert. ---

Tennis Borussia Berlin empfängt am Mittwochabend die Reserve des FC Hansa Rostock. TeBe konnte zuletzt nur Remis spielen, während die jungen Rostocker ein 2:2 gegen Schwerin holten. Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld, haben aber den Blick nach oben nicht verloren. Für die Berliner wäre ein Heimsieg ein wichtiger Schritt, um wieder an die oberen Tabellenränge anzuknüpfen. Hansa II hingegen will seine Auswärtsform bestätigen. Es dürfte eine taktisch geprägte Partie werden, bei der Kleinigkeiten entscheiden könnten. ---