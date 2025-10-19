TuS Makkabi übernimmt die Spitze – SV Lichtenberg 47 stürzt Hansa II

Der 9. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord endete mit einem spektakulären Sonntag. Spitzenreiter FC Hansa Rostock II kassierte in Lichtenberg eine empfindliche Niederlage, der TuS Makkabi übernahm durch ein spätes 3:1 im Berliner Derby gegen Tasmania die Tabellenführung. Croatia Berlin feierte in Neustrelitz den ersten Auswärtssieg, während Rathenow im Kellerduell wichtige Punkte holte.

Ein echtes Torfestival erlebten die 156 Zuschauer beim Duell zwischen dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem FC Anker Wismar. Die Gäste setzten sich am Ende mit 4:3 durch – und das nach wechselvoller Dramaturgie. Zunächst geriet Wismar durch ein Eigentor von Lares Kodanek in der 9. Minute in Rückstand. Pascal Breier glich in der 17. Minute aus, bevor Danilo John in der 43. Minute für die 2:1-Führung der Gäste sorgte. Nach dem Seitenwechsel schien Viktoria das Spiel zu drehen: Leart Halimi traf in der 65. Minute zum 2:2, und nur Sekunden später stellte Ron Hasani mit seinem Treffer auf 3:2. Doch Wismar antwortete erneut. Evgeni Pataman traf in der 74. Minute zum Ausgleich, ehe Embarki Fares Tedj Hadj in der 90. Minute den Sieg perfekt machte. ---

Tennis Borussia Berlin setzte ein Ausrufezeichen und gewann das Berliner Duell gegen den SV Sparta Lichtenberg mit 2:1. Nach einer intensiven ersten Halbzeit ohne Tore sorgte Anton Pourfard in der 74. Minute für die erlösende Führung. Nur acht Minuten später legte er mit seinem zweiten Treffer nach und erhöhte auf 2:0. In der Schlussphase wurde es nochmals spannend, als Gani Gashi in der 89. Minute für Sparta verkürzte. TeBe brachte den Sieg jedoch über die Zeit, obwohl Arda Isik in der Nachspielzeit (92.) noch die Rote Karte sah. ---

Die SG Dynamo Schwerin und der SV Siedenbollentin trennten sich mit 2:2. Der Aufsteiger startete furios: Jakub Jan Klimko brachte die Gäste in der 8. Minute in Führung und legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel kam Schwerin stark zurück. Sarwar Osse verkürzte in der 57. Minute, und nur fünf Minuten später traf Mahdi Mohammadi zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis im Duell zweier Teams aus Mecklenburg-Vorpommern. ---

Vor 106 Zuschauern erwischte der BSV Eintracht Mahlsdorf den besseren Start in die Partie. Bereits in der 3. Minute traf Nils Wilko Stettin per Foulelfmeter zur frühen Führung. Der Berliner AK versuchte in der Folge, das Spiel zu kontrollieren, fand jedoch kaum Wege, die stabile Defensive der Gäste zu überwinden. Nach dem Seitenwechsel blieb Mahlsdorf konzentriert und lauerte auf seine Chancen. In der 60. Minute sorgte Willi Noack für die Vorentscheidung. ---

Ein später Treffer entschied die Partie in Neustrelitz: Croatia Berlin entführte mit einem 1:0-Erfolg überraschend alle drei Punkte. Metsaguim Dorian Kenfack erzielte in der 88. Minute das Tor des Tages und bescherte dem Aufsteiger den zweiten Saisonsieg. Für die Gastgeber aus Neustrelitz kam es noch bitterer – nur eine Minute nach dem Rückstand sah Marius Schreiber in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

Im Kellerduell zwischen der SG Union Klosterfelde und dem FSV Optik Rathenow bewiesen die Gäste mehr Effizienz und setzten sich mit 2:1 durch. Yohji Irvan Koré brachte Rathenow in der 26. Minute in Führung und verwandelte kurz vor der Pause in der Nachspielzeit (45.+5) per Foulelfmeter zum 2:0. Dazwischen vergab Caner Özcin in der 29. Minute selbst einen Strafstoß für Klosterfelde. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Özcin in der 60. Minute, doch am Ende blieb es beim wichtigen Auswärtssieg der Rathenower in diesem brandenburgischen Duell. ---

Ein Statement-Sieg für den SV Lichtenberg 47: Mit 4:1 besiegten die Berliner den bisherigen Tabellenführer FC Hansa Rostock II und mischen nun selbst oben mit. Claas Zamzow brachte die Gäste in der 9. Minute zunächst in Führung. Doch Lichtenberg drehte auf: John Gruber traf in der 38. Minute zum Ausgleich, Sebastian Reiniger stellte in der 41. Minute auf 2:1. Nach der Pause sorgte Leon Alfer in der 49. Minute für das 3:1, ehe Luis Millgramm in der 82. Minute den Schlusspunkt setzte. ---

Im Berliner Topspiel setzte sich der TuS Makkabi Berlin mit 3:1 gegen den SV Tasmania Berlin durch und übernahm damit die Tabellenführung. Nathaniel Amamoo brachte die Gäste in der 57. Minute in Führung, doch Makkabi antwortete in der Schlussphase eindrucksvoll. Kebba Kebell Suso traf in der 79. Minute zum Ausgleich, Abdoul Karim Soumah drehte die Partie nur zwei Minuten später (81.) und legte in der Nachspielzeit (90.+5) den dritten Treffer nach. Makkabi krönt damit eine starke Serie und steht mit 21 Punkten an der Spitze der Oberliga.