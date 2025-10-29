TuS Makkabi trifft im Topspiel auf Siedenbollentin, eine Spielabsage

Der 11. Spieltag in der NOFV-Oberliga Nord verspricht viele Emotionen, Kontraste und offene Rechnungen. Während der TuS Makkabi Berlin um die Tabellenführung kämpft, wollen Teams aus dem Tabellenkeller ein Lebenszeichen senden.

Sa., 01.11.2025, 13:30 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 13:30 PUSH

Zwei Welten treffen aufeinander: Der taumelnde Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin empfängt den wiedererstarkten SV Sparta Lichtenberg. Nach zehn Spielen steht Viktoria mit nur einem Zähler am Tabellenende – zuletzt setzte es beim 3:10 gegen Tasmania Berlin eine historische Klatsche. Der Frust sitzt tief, doch die Mannschaft sollte nun eine Reaktion zeigen. Sparta kommt dagegen mit breiter Brust. Der 3:2-Sieg über Tabellenführer TuS Makkabi war ein Statement. Etienne Nikol traf doppelt, Gani Gashi eröffnete den Torreigen – die Offensive funktioniert. Gegen Viktorias wackelige Abwehr könnte das zum Schlüssel werden. Für die Gastgeber geht es um Wiedergutmachung, für Sparta um den nächsten Schritt nach oben. ---

In Schwerin empfängt die SG Dynamo den FSV Optik Rathenow – ein Duell, das mehr Brisanz bietet, als es die Tabelle vermuten lässt. Dynamo kam zuletzt in Mahlsdorf erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich, zeigte aber große Moral. Vsevolods Camkins sorgte für das wichtige 2:2 und hielt die Serie von vier Spielen ohne Niederlage am Leben. Rathenow hingegen steckt weiter im Keller fest. Beim 1:2 gegen den Berliner AK vergab man leichtfertig Punkte. Besonders defensiv wirkte der FSV anfällig – und genau hier könnte Dynamo ansetzen. Vor heimischem Publikum wollen die Schweriner mit Mut und Leidenschaft nachlegen und sich endgültig im sicheren Mittelfeld festsetzen. ---

Die TSG Neustrelitz trifft auf den SV Lichtenberg 47 – ein Spiel mit viel Tradition und noch mehr Bedeutung. Lichtenberg reist nach dem klaren 5:2-Sieg bei S.D. Croatia Berlin mit Selbstvertrauen an. John Gruber avancierte mit drei Treffern zum Mann des Spiels, unterstützt von Leon Alfer und Luis Millgramm. Neustrelitz, das zuletzt pausierte, will den Rhythmus nicht verlieren. Die Mannschaft steht stabil, doch gegen einen formstarken Gegner wie Lichtenberg muss sie besonders defensiv wachsam sein. Für die Gäste geht es um den Sprung an die Tabellenspitze – für die TSG um ein klares Signal, dass man oben noch mitmischen kann. ---

In Klosterfelde steht ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller an. Die SG Union 1919 Klosterfelde empfängt den S.D. Croatia Berlin – und beide Teams wissen, wie wichtig dieses Spiel ist. Klosterfelde überraschte zuletzt mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Hansa Rostock II, als Gentuar Durmishi, Philip Einsiedel und Irfan Brando trafen. Ein Sieg, der nach der Trainertrennung Mut macht. Croatia hingegen hat nach dem 2:5 gegen Lichtenberg dringend etwas gutzumachen. Die Defensive zeigte sich erneut anfällig. In Klosterfelde braucht es einen leidenschaftlichen Auftritt, um den Negativtrend zu stoppen. Die Gastgeber wollen die Euphorie aus dem Rostock-Spiel mitnehmen und den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. ---

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar SV Tasmania Berlin Tasmania 13:30 live PUSH

An der Ostsee empfängt der FC Anker Wismar den SV Tasmania Berlin – ein Spiel zweier Teams mit viel Offensivpotenzial. Wismar musste am vergangenen Wochenende pausieren, während Tasmania beim 10:3 gegen Viktoria Berlin ein Torfestival feierte. Pedro Vitor Cruz Magalhaes, Nathaniel Amamoo und Lirim Mema führten die Berliner zu einem historischen Sieg. Anker Wismar will sich davon nicht beeindrucken lassen. Die Mannschaft spielt bislang eine starke Saison und hat sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Gegen Tasmania könnte es ein offenes Duell werden – zwei Teams, die Fußball spielen wollen, treffen aufeinander. Nur eines ist klar: Lange wird es wohl nicht 0:0 stehen. ---

Topspiel in Berlin: Tabellenführer TuS Makkabi trifft auf Aufsteiger SV Siedenbollentin. Makkabi kassierte zuletzt beim 2:3 in Sparta die vierte Saisonniederlage – und muss nun zeigen, wie stabil das Team wirklich ist. Doch mit Siedenbollentin kommt ein Gegner, der für Furore sorgt. Der Aufsteiger besiegte Tennis Borussia Berlin mit 2:0 und kletterte auf Platz vier. Peterson Appiah und Daniel Eidtner trafen in einem reifen Auftritt. Nun will die Mannschaft auch beim Spitzenreiter bestehen. Makkabi wird alles aufbieten müssen, um den Platz an der Sonne zu verteidigen. ---

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 13:30 PUSH