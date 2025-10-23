TuS Makkabi Berlin im Fokus: Verfolger jagen den Spitzenreiter

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 10. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord verspricht Spannung. Spitzenreiter TuS Makkabi Berlin reist zum formstarken SV Sparta Lichtenberg, während Verfolger FC Hansa Rostock II gegen Aufsteiger SG Union Klosterfelde gefordert ist. Im Tabellenkeller hofft der FC Viktoria 1889 Berlin auf ein Lebenszeichen bei Tasmania.

In Wismar treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Gefühlslagen aufeinander. Der FC Anker Wismar geht mit Rückenwind in die Partie, nachdem die Elf zuletzt ein wildes 4:3 bei Viktoria Berlin für sich entschied. Nach einem frühen Eigentor von Lares Kodanek in der 9. Minute drehten Pascal Breier (17.), Danilo John (43.), Evgeni Pataman (74.) und Embarki Fares Tedj Hadj (90.) die Partie zugunsten der Mecklenburger. Nun empfängt Anker mit 16 Punkten auf Rang drei die TSG Neustrelitz, die nach dem 0:1 gegen Croatia Berlin Wiedergutmachung sucht. Der späte Gegentreffer von Metsaguim Dorian Kenfack in der 88. Minute und die Gelb-Rote Karte für Marius Schreiber (89.) zeigten die Schwächen der TSG in der Schlussphase. Wismar will den Aufwärtstrend bestätigen, Neustrelitz braucht Zählbares, um den Anschluss an die obere Hälfte zu halten.

Nach dem 2:1-Erfolg in Klosterfelde hat der FSV Optik Rathenow neues Selbstvertrauen getankt. Yohji Irvan Koré erzielte in der 26. und 45.+5 Minute (per Foulelfmeter) beide Treffer, ehe Caner Özcin in der 60. Minute für Union verkürzte. Am Ende behielt Rathenow die Nerven. Im Duell mit dem Berliner AK will das Team von Trainer Ingo Kahlisch nun den zweiten Sieg in Serie feiern. Der BAK dagegen steckt in einer schwierigen Phase: Das 0:2 gegen Mahlsdorf offenbarte defensive Schwächen. Nils Wilko Stettin traf in der 3. Minute per Foulelfmeter, Willi Noack sorgte in der 60. Minute für die Entscheidung. Für die Berliner heißt es, endlich wieder Stabilität zu finden. ---

Der SV Siedenbollentin bleibt als Aufsteiger eine der positiven Überraschungen der Liga. Beim 2:2 in Schwerin zeigte die Elf Moral, nachdem Jakub Jan Klimko in der 8. und 45.+4 Minute einen Doppelpack erzielt hatte. Dynamo kam durch Sarwar Osse (57.) und Mahdi Mohammadi (62.) zurück, doch Siedenbollentin belegt mit 16 Punkten Platz sechs. Nun wartet mit Tennis Borussia Berlin ein echter Gradmesser. Die Berliner besiegten Sparta Lichtenberg mit 2:1 – dank Anton Pourfard, der in der 74. und 82. Minute doppelt traf. Gani Gashi erzielte in der 89. Minute den Anschluss, ehe Arda Isik in der 92. Minute mit Rot vom Platz musste. Das Duell in Siedenbollentin verspricht Intensität. ---

Ein interessantes Match steigt am Sonntag in Lichtenberg. Der SV Sparta empfängt Tabellenführer TuS Makkabi Berlin – zwei Teams mit Offensivdrang. Sparta verlor zuletzt knapp mit 1:2 bei Tennis Borussia, Gani Gashi traf in der 89. Minute. Makkabi dagegen setzte sich im Topspiel gegen Tasmania mit 3:1 durch. Nathaniel Amamoo brachte die Gäste in der 57. Minute in Führung, ehe Kebba Kebell Suso (79.) und Abdoul Karim Soumah (81., 90.+5) die Partie drehten. Mit sieben Siegen aus zehn Spielen führt Makkabi die Tabelle an, doch Sparta will wieder in die Spur finden. ---

Zwei Berliner Traditionsvereine im Krisenvergleich: Der SV Tasmania Berlin empfängt Schlusslicht FC Viktoria 1889 Berlin. Tasmania musste am vergangenen Wochenende beim 1:3 bei Makkabi trotz Führung durch Nathaniel Amamoo (57.) eine Niederlage hinnehmen. Für Viktoria setzte es in Lichterfelde eine weitere Pleite – das 3:4 gegen Wismar war die achte Niederlage im neunten Spiel. Nach dem Eigentor von Lares Kodanek (9.) trafen Leart Halimi (65.) und Ron Hasani (65.) für die Himmelblauen, doch die Defensive brach erneut ein. Tasmania steht bei 16 Punkten stabil im Mittelfeld, Viktoria kämpft weiter ums sportliche Überleben. ---

In der Hauptstadt empfängt Croatia Berlin den SV Lichtenberg 47. Die Gastgeber überraschten am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der TSG Neustrelitz, als Metsaguim Dorian Kenfack in der 88. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Lichtenberg 47 tritt mit breiter Brust an: Das 4:1 gegen Tabellenführer Hansa Rostock II war ein Ausrufezeichen. Claas Zamzow brachte Rostock zwar in der 9. Minute in Führung, doch John Gruber (38.), Sebastian Reiniger (41., Foulelfmeter), Leon Alfer (49.) und Luis Millgramm (82.) sorgten für klare Verhältnisse. Die Lichtenberger liegen nun auf Platz vier und wollen ihren Lauf fortsetzen. ---

Nach der klaren 1:4-Niederlage in Lichtenberg will Hansa Rostock II Wiedergutmachung betreiben. Die frühe Führung durch Claas Zamzow (9.) reichte dort nicht, zu deutlich war die Reaktion des Gegners. Nun empfängt der Tabellenzweite den Aufsteiger SG Union Klosterfelde, der zuletzt 1:2 gegen Rathenow verlor. Yohji Irvan Koré (26., 45.+5 Foulelfmeter) traf doppelt für Optik, während Caner Özcin (60.) nur noch verkürzen konnte. Klosterfelde sucht weiter nach Konstanz, Hansa dagegen möchte zu Hause wieder den Ton angeben und die Tabellenführung zurückerobern. ---