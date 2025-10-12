TuS Makkabi Berlin feiert Statement-Sieg: 3:1 beim FC Hansa Rostock II

Das vorgezogene Spitzenspiel des 14. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord hielt heute, was es versprach. Der TuS Makkabi Berlin zeigte beim Tabellenführer FC Hansa Rostock II eine reife Vorstellung und feierte einen 3:1-Auswärtssieg.

Die Gäste aus Berlin erwischten einen Traumstart. Bereits in der 5. Minute traf Abdoul Karim Soumah zur frühen Führung für Makkabi. Hansa Rostock II wirkte überrascht und suchte nach Ordnung, fand sie jedoch nicht ganz. In der 28. Minute schlug Soumah erneut zu und erhöhte auf 2:0 – ein Doppelschlag, der den Favoriten schwer ins Wanken brachte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm die Reserve des Zweitligisten zunehmend die Initiative. Der Tabellenführer drückte auf den Anschluss, tat sich aber lange schwer gegen die kompakt stehenden Berliner. In der 77. Minute gelang schließlich Matheo Venohr das 1:2, das noch einmal Spannung in die Partie brachte. Makkabi legte aber in der Nachspielzeit das 3:1 durch Maximilian Stahl nach.