TuS macht Türk Gücü zum Meister - ASCK Simbach steigt ab 29. Spieltag - Samstag: Shalaj-Truppe darf den Titel auf der Couch feiern von Thomas Seidl · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Türk Gücü Straubing ist Meister der Bezirksliga West! – Foto: Charly Becherer

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In der Bezirksliga West sind am Samstag-Nachmittag gleich drei Entscheidungen gefallen. Der SV Türk Gücü Straubing ist aufgrund des 2:1-Heimerfolgs der TuS Pfarrkirchen gegen den FC Ergolding nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen und feiert damit den größten Erfolg seiner 31-jährigen Vereinsgeschichte. "Das ist der absolute Wahnsinn und ich bin den Tränen nahe. Die Jungs haben speziell nach der Winterpause großartig performt, kein Spiel verloren und sind ein absolut würdiger Meister. Wir werden heute Abend richtig die Sau rauslassen. Unser Trainer Asllan Shalaj ist extrem ehrgeizig und möchte die Frühjahrsrunde ungeschlagen abschließen. Ob wir uns morgen in Schierling schadlos halten können, wird sich zeigen", schmunzelte ein euphorisierter TG-Manager Onur Örs. Die unterlegene Heckner-Truppe bekommt in der Relegation eine weitere Aufstiegschance. Pfarrkirchen hat alle Trümpfe in der Hand, in die Saisonverlängerung zu gehen und die Möglichkeit bekommen, eine äußerst durchwachsen verlaufene Runde versöhnlich abzuschließen.



Durch den TuS-Coup ist der ASCK Simbach abgestiegen und muss nach einem Vierteljahrhundert(!) wieder zurück auf die Kreisebene. Die Grobauer-Schützlinge zogen beim SC Falkenberg mit 0:2 den Kürzeren. Die siegreiche Kagerer-Formation hingegen hat mit dem Dreier den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht.

Heute, 14:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen FC Ergolding Ergolding 2 1 Abpfiff



Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Wir haben eine sehr starke erste Hälfte gespielt, in der wir hoch pressten und sehr mutig waren. Die Führung ging absolut in Ordnung. Durch ein Traumtor von Pascal Dirnaichner konnten wir nach einer knappen Stunden unseren Vorsprung ausbauen. Ergolding hat dann das Heft in die Hand genommen und vor allem hinten raus viel Druck gemacht. Nach dem Anschlusstreffer mussten wir nochmal etwas zittern, haben es aber über die Zeit gebracht. Auf keinen Fall ein unverdienter Sieg. Nun schauen wir morgen gespannt nach Geisenhausen. Wenn die TV-Truppe gegen Walkertshofen nicht gewinnt, stehen wir sicher in der Relegation und hätten unser erstes Etappenziel erreicht."



