TuS Lühnde verliert Heimrecht nach Spielverlegung Partie gegen die SV Alfeld wird wegen unbespielbaren Platzes am 17. März auf Kunstrasen in Alfeld ausgetragen von red · Heute, 07:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Das für Sonntag geplante Heimspiel des TuS Lühnde in der Kreisliga Hildesheim gegen die SV Alfeld kann nicht wie vorgesehen stattfinden. Der Platz in Lühnde ist derzeit unbespielbar, weshalb eine Austragung der Partie am ursprünglichen Termin ausgeschlossen ist.

Beide Vereine hatten sich im Vorfeld auf eine unkomplizierte Lösung verständigt. Demnach sollte das Spiel in den April verlegt werden, sodass der TuS Lühnde sein Heimrecht behalten hätte. Die Einigung scheiterte jedoch an den Regularien des Niedersächsischen Fußballverbands. Die Statuten sehen vor, dass eine ausgefallene Begegnung innerhalb von zwei Wochen nachgeholt werden muss. Spieltermin unter der Woche