TuS Lühnde verliert Heimrecht nach Spielverlegung

Das für Sonntag geplante Heimspiel des TuS Lühnde in der Kreisliga Hildesheim gegen die SV Alfeld kann nicht wie vorgesehen stattfinden. Der Platz in Lühnde ist derzeit unbespielbar, weshalb eine Austragung der Partie am ursprünglichen Termin ausgeschlossen ist.
Beide Vereine hatten sich im Vorfeld auf eine unkomplizierte Lösung verständigt. Demnach sollte das Spiel in den April verlegt werden, sodass der TuS Lühnde sein Heimrecht behalten hätte. Die Einigung scheiterte jedoch an den Regularien des Niedersächsischen Fußballverbands. Die Statuten sehen vor, dass eine ausgefallene Begegnung innerhalb von zwei Wochen nachgeholt werden muss.
Spieltermin unter der Woche
Da der Sportplatz in Lühnde über keine Flutlichtanlage verfügt, ist eine Austragung unter der Woche bis Ende März nicht möglich. In der Konsequenz verliert der TuS Lühnde das Heimrecht. Die Partie wird stattdessen in Alfeld ausgetragen.
Neu angesetzt wurde das Spiel für Dienstag, den 17. März, um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Alfeld.