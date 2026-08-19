TuS Lohe verliert zu hoch gegen Preußen Espelkamp

Der TuS Lohe kassiert in Espelkamp fünf Gegentore und eine knallharte Niederlage.
Espelkamp. Damit hatte im Vorfeld wohl niemand gerechnet: Der TuS Lohe kam in der Fußball-Landesliga nicht über eine 1:5 (0:3)-Niederlage beim FC Preußen Espelkamp hinaus. „Ich finde das Ergebnis um zwei, drei Tore zu hoch. Dass der Sieg für die Espelkamper aber verdient ist, steht außer Frage“, fasst Lohes Trainer René Müller das Spiel zusammen.
Unweit vom Sportpark Mittwald, im Industriegebiet Espelkamp, hatte es am Sonntagmittag einen Großbrand mit Evakuierungen gegeben. Die Rauchentwicklung hatte aber keinen Einfluss auf die Austragung des Spiels. Allerdings hatte die Warn-App „NINA“ angeschlagen, und eine Evakuierung der Sportanlage war nicht ausgeschlossen. Zum Glück stand der Wind günstig, sodass das Schiedsrichtergespann ohne Bedenken die Partie anpfiff.
Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein flottes Duell. Dabei wurde schnell offensichtlich, dass die Abwehrreihen nicht mit Stabilität glänzten. Davon hätten zunächst fast die Loher mit vier sehr guten Chancen profitiert. Unter anderem schoss Ricardo Squarra in der 15. Minute von halb rechts knapp am Tor vorbei, und Marvin Blöbaum traf zwei Minuten später nur den Pfosten.
In der 25. Minute verschätzte sich Lohes Torwart Michael-Joel Arnolds beim Herauslaufen, und Espelkamps Harun Köse überlistete ihn mit zunächst einem Lupfer und schob dann zum 1:0 ein. In der 29. Minute traf Marko Dordevic vom Strafraum in den Giebel, und in der 45. Minute ließ der aus den A-Junioren ins Seniorenteam aufgerückte e Sargis Julfanyan die Loher Defensive alt aussehen und traf zur 3:0-Pausenführung.
„Es hört sich paradox an, aber ich finde, dass der 3:0-Pausenstand angesichts von vier Top-Chancen nicht den Spielverlauf widerspiegelt“, analysiert René Müller.
In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste, das Blatt noch zu wenden, doch es gelang ihnen nicht.
Lohe ohne Gegenwehr
„Wir waren nicht in der Lage, den Espelkampern Paroli zu bieten, und mit dem 4:0 war das Spiel dann entschieden“, erklärt der 52-jährige Ex-Profi. Für das 4:0 (57.) und das 5:0 (63.) zeichnete sich nur ein Espelkamper Spieler verantwortlich – und zwar der erst 20-jährige Jan Gronau. In der 89. Minute traf dann noch der für Maximilian Kaspar in der 57. Minute eingewechselte Stefan Langemann. Der Treffer von Lohes Stürmer sei aber nur noch Ergebniskosmetik gewesen, wie dessen Trainer konstatiert.
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