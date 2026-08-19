TuS Lohe verliert zu hoch gegen Preußen Espelkamp

Der TuS Lohe kassiert in Espelkamp fünfGegentore und eine knallharte Niederlage. – Foto: Neue Westfälische

Espelkamp. Damit hatte im Vorfeld wohl niemand gerechnet: Der TuS Lohe kam in der Fußball-Landesliga nicht über eine 1:5 (0:3)-Niederlage beim FC Preußen Espelkamp hinaus. „Ich finde das Ergebnis um zwei, drei Tore zu hoch. Dass der Sieg für die Espelkamper aber verdient ist, steht außer Frage“, fasst Lohes Trainer René Müller das Spiel zusammen. Großbrand hatte keine Auswirkungen Unweit vom Sportpark Mittwald, im Industriegebiet Espelkamp, hatte es am Sonntagmittag einen Großbrand mit Evakuierungen gegeben. Die Rauchentwicklung hatte aber keinen Einfluss auf die Austragung des Spiels. Allerdings hatte die Warn-App „NINA“ angeschlagen, und eine Evakuierung der Sportanlage war nicht ausgeschlossen. Zum Glück stand der Wind günstig, sodass das Schiedsrichtergespann ohne Bedenken die Partie anpfiff.

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein flottes Duell. Dabei wurde schnell offensichtlich, dass die Abwehrreihen nicht mit Stabilität glänzten. Davon hätten zunächst fast die Loher mit vier sehr guten Chancen profitiert. Unter anderem schoss Ricardo Squarra in der 15. Minute von halb rechts knapp am Tor vorbei, und Marvin Blöbaum traf zwei Minuten später nur den Pfosten. Paradoxer Pausenstand In der 25. Minute verschätzte sich Lohes Torwart Michael-Joel Arnolds beim Herauslaufen, und Espelkamps Harun Köse überlistete ihn mit zunächst einem Lupfer und schob dann zum 1:0 ein. In der 29. Minute traf Marko Dordevic vom Strafraum in den Giebel, und in der 45. Minute ließ der aus den A-Junioren ins Seniorenteam aufgerückte e Sargis Julfanyan die Loher Defensive alt aussehen und traf zur 3:0-Pausenführung.