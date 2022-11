TuS Lohe gnadenlos effizient Der TuS Lohe hält dem Drang von Rot-Weiß Maaslingen stand und fährt einen 2:0-Sieg ein.

Auch wenn es tabellarisch kein Topspiel war, so war es doch ein Topspiel. Und zwar aus spielerischer Sicht. Die beiden Fußball-Landesligisten TuS Lohe und Rot-Weiß Maaslingen unterhielten die rund 200 Zuschauer mit einem schnellen und spannenden Spiel, das der Aufsteiger aus Lohe am Ende mit 2:0 (0:0) gewann.

Lohes Trainer Aleksander Knezevic lobte die gesamte Mannschaft wegen des disziplinierten Auftrittes. „Wir haben uns nicht rauslocken lassen, und genau das hatten wir uns vorgenommen“, sagte Knezevic nach dem Abpfiff zu seinen Spielern. Sein Gegenüber Sergej Bartel sprach dem Fußballgott seine Kompetenz ab. „Ich frage mich, wo war der? Wir haben gefühlt 95 Prozent Ballbesitz und acht Torchancen, belohnen uns aber nicht“, beschwerte sich Bartel. „Ich möchte meiner Mannschaft trotz der Niederlage ein Kompliment aussprechen, weil sie heute gezeigt hat, was spielerisch möglich ist.“ Lohes Jan Eckert, der gemeinsam mit seinem Bruder Julius ein stabile Innenverteidigung organisierte, lobte ebenfalls das Kollektiv. „Wir haben als Mannschaft super gearbeitet, auch wenn wir spielerisch schon mal besser waren. Die Abwehr hat funktioniert, und wir haben die Zweikämpfe angenommen“, so Jan Eckert. Hinter der stabilen Viererkette hatten die Loher mit Jan Strate im Tor einen bärenstarken Rückhalt.

In der 53. Minute hebelte Jannik Schade den linken Maaslingener Innenverteidiger Lukas Franzmeier mit einer Körpertäuschung aus und erzielte freistehend die 1:0-Führung für die Gastgeber. Das Gegentor wirkte bei Maaslingen wie ein Turbolader, denn die Bartel-Truppe wurde noch offensiver und fordernder. Im Angriff setzte Bartel seine Allzweckwaffe Bastian Rode ein, der in der 70. Minute einen Strafstoß forderte, den ihm der gute Schiedsrichter Till Kauschke aber verwehrte. Lohe Keeper Jan Strate zeigte nach dem folgenden Eckstoß von Magnus Giersdorff einen glänzenden Reflex gegen den Schuss von Tim Siekmann am langen Pfosten. Etwas später rettete Julius Eckert in höchster Not auf der Linie. Zu diesem Zeitpunkt war Maaslingen dem 1:1 deutlich näher als Lohe dem 2:0.

In der 78. Minute hätte Dominik Flaake beinahe einen Eckstoß direkt versenkt, denn RWM-Torwart Marcel Redeker berechnete die Flugbahn falsch. Er wischte den Ball aber gerade noch zur Ecke von der anderen Seite. Dort zirkelte Ricardo Squarra den Ball direkt auf den Kopf von Marvin Blöbaum, der zum 2:0 traf. Die Gäste holten jetzt das volle Risikobesteck heraus und standen häufiger, mit Ausnahme des Torwarts, komplett in der Loher Hälfte. Aber – die Gastgeber blieben stabil, ließen sich nicht locken und lauerten auf Konter. In der 86. Minute hatten sie dann die Gelegenheit durch Dominik Flaake, doch Maaslingens Torwart pariert den Schuss von der Strafraumgrenze. Maaslingen rannte an, traf aber nicht mehr.