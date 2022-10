TuS Lohe: Flaakes feines Füßchen Der TuS Lohe siegt überaus verdient gegen eine spielerisch gefällige, aber defensiv anfällige Elf aus Brakel.

Der vierte Heimsieg des TuS Lohe lässt sich in der Rubrik hochverdient einordnen und war spielerisch teilweise sehr gefällig. Beim 4:1 (2:1)-Erfolg der Loher gegen die Spvg. Brakel erfreute die Rückkehr von Niklas Reitner im defensiven Mittelfeld ebenso wie der offensivstarke Auftritt des Neuzugang Adrian Mavretic, der von der Gästeabwehr nie ganz auszuschalten war. Nach der Pause hieß der Matchwinner Dominik Flaake mit zwei feinen Toren. Zudem war über die gesamten 90 Minuten absoluter Verlass auf den guten Torwart Jan Strate. Durch den Sieg verbesserte sich Lohe mit nun 13 Punkten in der Fußball-Landesliga auf Platz zehn – Brakel wurde in der Tabelle überholt.

Stattdessen fiel auf der Gegenseite schnell das 2:0. Ricard Squarra versenkte einen Freistoß aus 20 Metern punktgenau in die linke untere Ecke (31.). Brakel hatte kurz vor der Pause durch den aufgerückten Kleine (40., Strate hält erneut aufmerksam) am Fünfmeterraum das 1:2 auf dem Schlappen, das dann Engin Deniz aus fünf Metern quasi mit dem Pausenpfiff erzielte – der Passgeber stand wohl nicht knapp im Abseits, wie es viele Lohe gesehen haben wollten.

Nach dem Seitenwechsel sahen die gut 120 Zuschauer schnell die Vorentscheidung: Dominik Flaake, vor der Pause nicht so sehr in Erscheinung tretend, zirkelte einen Freistoß aus mehr als 25 Metern aus dem rechten Halbfeld über Freund und Feind hinweg zum 3:1 (51.) in die Maschen, dann verpasste Jannik Schade Sekunden später eine Reingabe von Flaake nur knapp – das 4:1 lag in der Luft. Das erzielte wieder Flaake nach einem 40-Meter-Pass von Julius Eckert auf Mavretic, der klasse per Kopf weiterleitete und Flaake die Vorlage mit feinem Füßchen über den Torwart zum 4:1 (67.) ins Netz hob. Mavretic (69.) und Schmitz (85., Kopfball knapp vorbei) verpassten ein mögliches 5:1.