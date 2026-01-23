TuS Lörrach-Stetten zieht Leandro Ninni hoch

Nachdem der TuS Lörrach-Stetten sich in der Winterpause bereits mit externen Zugängen verstärkt hat. zieht der Bezirksliga-Spitzenreiter nun einen A-Juniorenspieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Aktivbereich hoch. Der 17 Jahre alte Leandro Ninni zählt ab sofort zum Kader der ersten Mannschaft. "Er trainierte schon die ganze Vorrunde bei der ersten Mannschaft mit und hat sich sehr gut entwickelt", so TuS-Sportchef Franco Viteritti. "Aufgrund seines Alters durfte er leider noch nicht spielen. Am 28. Februar wird er 18 Jahre alt, an diesem Tag ist das Pokalspiel gegen den TuS Efringen-Kirchen. Er wird bestimmt Spielzeit bekommen und langsam herangeführt", so Vitieritti über Ninni, der "perspektivisch ein Spieler der Zukunft beim TuS" sei. "Wir konnten zwischenzeitlich sehr viele Spieler aus der eigenen Jugend in den Aktivbereich übernehmen, die sehr gute Arbeit der Jugendabteilung trägt Früchte", so der Sportchef weiter.