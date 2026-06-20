TuS Lörrach-Stetten verpflichtet Ömer Kaymak

Neuzugang Ömer Kaymak (links) und TuS-Sportchef Franco Viteritti | Foto: Nicole Viteritti

Der TuS Lörrach-Stetten hat für die kommende Saison einen weiteren Neuzugang vermeldet. Vom Bosporus FC Friedlingen wechselt Ömer Kaymak zum Landesliga-Aufsteiger. Der 20-jährige, zentrale Mittelfeldspieler wird sich damit seinem Zwillingsbruder Faruk anschließen, der bereits seit letztem Sommer die Fußballschuhe für den TuS schnürt.

"Leider zog sich Ömer Mitte April einen Riss des Kreuzbandes zu. Er ist mittlerweile operiert worden und befindet sich in der Rehabilitationsphase. Er gibt sich sehr kämpferisch und motiviert", heißt es seitens des TuS. "Wir werden ihn behutsam und sorgsam aufbauen und die Rehabilitation mit unterstützen. Mit der realistischen Rückkehr auf das Feld ist jedoch nicht vor der Rückrunde im Frühjahr 2027 zu rechnen", führen die Stettener weiter aus. "Perspektivisch gesehen wird Ömer eine Bereicherung für unsere erste Mannschaft darstellen."