TuS Lörrach-Stetten und SF Schliengen feiern Pokalsieg von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser

Ob Liga oder Pokal, die Stettener kommen aus dem Jubeln kaum heraus. | Archivfoto: Gerd Gründl

Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten gewinnen mit 3:1 gegen den SV Waldhaus den Bezirkspokal. Im Frauenfinale besiegen die SF Schliengen den TuS Kleines Wiesental mit 4:1.