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TuS Lörrach-Stetten und SF Schliengen feiern Pokalsieg
Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten gewinnen mit 3:1 gegen den SV Waldhaus den Bezirkspokal. Im Frauenfinale besiegen die SF Schliengen den TuS Kleines Wiesental mit 4:1.
Bezirkspokal Männer Im Männerfinale um den Bezirkspokal hat sich der Favorit TuS Lörrach-Stetten durchgesetzt. Indes, das Duell des Bezirksliga-Spitzenreiters gegen den Ligakonkurrenten SV Waldhaus verlief enger, als es vor der Partie mitunter vermutet worden war. Letztlich setzten sich die TuS-Fußballer gegen Waldhaus, das als Tabellen-13. der Bezirksliga im Abstiegskampf steckt, mit 3:1 (1:0) durch.