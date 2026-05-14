 2026-05-12T12:35:39.633Z

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TuS Lörrach-Stetten und SF Schliengen feiern Pokalsieg

von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser
Ob Liga oder Pokal, die Stettener kommen aus dem Jubeln kaum heraus. | Archivfoto: Gerd Gründl
Ob Liga oder Pokal, die Stettener kommen aus dem Jubeln kaum heraus. | Archivfoto: Gerd Gründl

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Lörrach-St.

Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten gewinnen mit 3:1 gegen den SV Waldhaus den Bezirkspokal. Im Frauenfinale besiegen die SF Schliengen den TuS Kleines Wiesental mit 4:1.

Bezirkspokal Männer
Im Männerfinale um den Bezirkspokal hat sich der Favorit TuS Lörrach-Stetten durchgesetzt. Indes, das Duell des Bezirksliga-Spitzenreiters gegen den Ligakonkurrenten SV Waldhaus verlief enger, als es vor der Partie mitunter vermutet worden war. Letztlich setzten sich die TuS-Fußballer gegen Waldhaus, das als Tabellen-13. der Bezirksliga im Abstiegskampf steckt, mit 3:1 (1:0) durch.

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