TuS Lörrach-Stetten überrollt Blau-Weiß Murg mit 13:0 Sportfreunde Schliengen beenden mit Sieg gegen SV Weil II ihre Durststrecke von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

„Mit solch einem Einstand natürlich nicht gerechnet“: TuS-Neuzugang Mustafa Sabirsuyu (rechts, gegen den Murger Orkan Demir) erzielte vier Treffer und bereitete zwei Tore vor. | Foto: Gerd Gründl

Verlinkte Inhalte BZL Hochrhein

Zufriedene Mienen herrschten beim Gastgeber Gurtweil-Weilheim. Vor der Partie wurde bekannt gegeben, dass das Trainerteam um Oliver Neff auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen werde. Und nach dem Abpfiff sah man weiter in strahlende Gesichter, denn mit dem vierten Saisonsieg gegen einen enttäuschenden SV Buch schloss die SG zum rettenden Ufer auf. Vor dem Seitenwechsel legten die Hausherren mit einer 2:0-Führung den Grundstein zum Dreier. Auch der zügige Anschlusstreffer durch Dawid Armanowski nur eine Minute nach Wiederanpfiff brachte die Gastgeber nicht ins Wanken. Im Gegenteil. Julian Emmerich und der eingewechselte Leonhard Emmerich machten mit ihren beiden Treffern den Deckel drauf. „Wenn man so auftritt, kassiert man eben eine verdiente Niederlage“, fand Buchs Coach Daniel Pietzke klare Worte.