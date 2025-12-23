TuS Lörrach-Stetten treibt Kaderplanung für neue Saison voran

In der Bezirksliga Hochrhein überwintert der TuS Lörrach-Stetten als Herbstmeister an der Tabellenspitze. Die Kaderplanungen für die neue Saison treiben die Verantwortlichen bereits voran und verkündeten nun große Fortschritte. So haben die Trainer Andreas Schatz (40) und Fabio Viteritti (32) mit dem gesamten Staff verlängert. "Zeitgleich haben wir die Zusage der gesamten ersten Mannschaft für die Saison 26/27", teilte der TuS mit. "Wir sind froh, dass die begonnene erfolgreiche Arbeit weiter fortgesetzt wird, unabhängig von der Spielklasse", so Sportchef Franco Viteritti. Einziger Abgang ist Mittelfeldakteur Tarik Viden (23), der aus persönlichen und beruflichen Gründen nach Freiburg ziehe. Torwart Maurizio Ingrassia (21) wird in der Rückrunde pausieren, "aber dem Verein erhalten bleiben", so der TuS weiter. Wiederum "sind wir guter Dinge, in den nächsten Tagen einige Neuzugänge für die Rückrunde präsentieren zu können", heißt es abschließend.