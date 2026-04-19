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TuS Lörrach-Stetten stößt das Tor zur Landesliga weit auf
FC Wehr schießt die Sportfreunde Schliengen noch tiefer in die Krise
von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:41 Uhr · 0 Leser
„Wir bleiben schön auf dem Boden“: Fabio Viteritti (rechts, gegen Felix Erne) traf wie schon im Hinspiel für den TuS. | Archivfoto: Gerd Gründl
Der TuS Lörrach-Stetten marschiert auf die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga zu. Beim 3:1-Sieg im Gipfeltreffen bei der SG Mettingen/Krenkingen hat der Primus auch das nötige Glück. Zum Spielbericht: TuS Lörrach-Stetten stößt das Tor zur Landesliga weit auf
Die Schönauer durchleben momentan eine negative Phase. Nach dem Pokalaus und der Heimniederlage gegen die SG Weilheim-Gurtweil mussten sich die Wiesentäler nun abermals geschlagen geben. In der Schlussphase bogen die Bucher einen 1:2-Rückstand noch um. Dabei zeigten sich die Schönauer verbessert, agierten ruhig und durchdacht aus einer stabilen Defensive. Nach ihrer 1:0-Führung (13.) ließen die Gastgeber die Partie etwas schleifen, was Schönau mit einem direkt verwandelten Eckball durch Yannik Behringer prompt bestrafte (19.). Lukas Guschel traf nach Wiederanpfiff (54.) zum 2:1 für den FCS. Dann jedoch verließen die Gäste die Kräfte. Buchs Torjäger Brooklyn Lehmann, der schon für das 1:0 sorgte, erlöste sich und seine Mannschaft mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten zum 3:2 (81.). „Unser Ziel ist, Schönau vom vierten Platz noch zu verdrängen. Den wollen wir noch unbedingt erreichen“, sagte der Bucher Trainer Daniel Pietzke. Der Schönauer Coach Manfred Knobel konstatierte: „60 Minuten guten Fußball zu spielen reicht nicht. Uns ging in den letzten dreißig Minuten etwas die Ordnung verloren.“
Tore: 1:0 Lehmann (13.), 1:1 Y. Behringer (19.), 1:2 Guschel (54.), 2:2, 3:2 beide Lehmann (77., 81.).