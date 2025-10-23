TuS Lörrach-Stetten rauscht bisher mit Wucht durch die Bezirksliga

Der TuS Lörrach-Stetten dominiert bisher die Fußball-Bezirksliga. Der Kader bietet Andreas Schatz viele Optionen. Noch tritt der neue Trainer aber auf die Euphoriebremse.

Acht Spiele, acht Siege, 36:7-Tore: Ob er mit solch einer einer Erfolgsquote gerechnet hatte? „Natürlich nicht“, sagt Andreas Schatz vehement. Von solch einer Ausbeute hat der 40-Jährige kaum zu träumen gewagt, als er vor dieser Saison das Traineramt beim Fußball-Bezirksligisten TuS Lörrach-Stetten übernommen hat. In den vorherigen drei Jahren ist nur der FC Tiengen (2022/23) mit der gleichen makellosen Bilanz gestartet – und stieg am Saisonende als Meister in die Landesliga auf.

Auch 2023/24 (VfR Bad Bellingen) und 2024/25 (FC Wittlingen) stieg am Ende jene Mannschaft auf, die nach acht Spieltagen an der Spitze stand. Ein gutes Omen für den TuS? „Nun mal halblang“, sagt der Stettener Coach und tritt auf die Euphoriebremse, „es sind noch 22 Spiele“. Den Bezirksligisten hat Schatz, der bei einem Kreditinstitut für Baufinanzierungen zuständig ist, im Sommer von „Vereinslegende“ Sascha Müller übernommen.