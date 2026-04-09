TuS Lörrach-Stetten II will die Heimserie ausbauen

Florian Zeqiraj strebt mit dem TuS Lörrach-Stetten II eine Platzierung im sicheren Mittelfeld an. – Foto: Verein

Heimspiele scheinen für den TuS Lörrach-Stetten II in der Kreisliga A, Staffel West, derzeit eine sichere Bank zu sein. Am Wochenende versucht die Mannschaft den abstiegsgefährdeten FC Wallbach zu distanzieren. Ihr Trainer Florian Zeqiraj wirft einen Blick auf die Begegnungen des 21. Spieltags.

Herr Zeqiraj, am Samstag erwartet der TuS Lörrach-Stetten II den FC Wallbach. Auf was für einen Gegner, auf was für ein Spiel bereiten Sie Ihre Mannschaft vor?

Florian Zeqiraj: Ich denke, Wallbach wird alles geben und kämpfen und wird uns nicht einfach spielen lassen. Wir müssen reif an die Aufgabe herangehen, unsere Leistung zeigen und unsere Möglichkeiten effektiv nutzen. Wenn uns das gelingt, spielen wir es gut herunter.